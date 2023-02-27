EKPSS sonuçları 2023: EKPSS kura sonuçları açıklandı mı, tercihler ne zaman belli olacak?

EKPSS tercih sonuçları tarihi ve kura sonuçları araştırılmaya devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya, Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli bireyin kamu kurumlarına memur olarak yerleştirileceği duyurulmuştu. 11 ili etkileyen büyük deprem fekaletinden sonra ÖSYM'den sonuçlar için açıklama bekleniyor. Peki EKPSS kura sonuçları açıklandı mı, tercihler ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

EKPSS KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti.

Bu yıl sonuçların açıklanacağı tarih hakkında ise henüz bir bilgilendirme olmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmesi halinde bilgiler haberimizde olacaktır.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.





