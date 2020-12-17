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EKPSS sonuçları açıklandı! 2020 EKPSS sonucu nasıl öğrenilir? EKPSS sonuç sorgulama

17.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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EKPSS sonuçları açıklandı! 2020 EKPSS sonucu nasıl öğrenilir? EKPSS sonuç sorgulama

Çok sayıda vatandaş tarafından uzun süredir beklenen 2020 EKPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, 2020 EKPSS sonucu nasıl öğrenilir? İşte EKPSS sonuç sorgulama

Uzun süredir merakla beklenen EKPSS 2020 sonuçları ile ilgili açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından konuyla alakalı önemli bir açıklama yaptı. İşte EKPSS sonuçları sorgulama ekranı ve EKPSS 2020 ile ilgili tüm detaylar...

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EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 97.646 adayın başvurduğu ve 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 2020 EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Şimdi adaylar tarafından sonuçların nasıl öğrenileceği merak ediliyor. Prof. Dr. Aygün, bu konuyla ilgili de bilgi verdi.

2020 EKPSS SONUÇ SORGULAMA

EKPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Prof. Dr. Aygün, adayların sonuçları sonuc.osym.gov.tr resmi internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceklerini belirtti. Aynı zamanda yaptığı açıklamada Aygün, “Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

15 Kasım 2020 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının değerlendirme işlemleri sona erdi. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 Perşembe günü saat 11.00'den itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak erişim sağlayabilecekler.

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