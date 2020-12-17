HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

17.12.2020 09:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS 2020) 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi adaylar tarafından EKPSS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle yapıldı. Şimdi adaylar tarafından EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman belli olur? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte EKPSS sonuçları 2020 ile ilgili tüm detaylar...

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınavda adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun 60 sorudan oluşan, “Genel Yetenek” ve “Genel Kültür” testleri yer aldı. Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı şeklinde hazırlandı. Saat 10.15’te başlayan sınavda, soru cevaplama süresi 60 dakika olurken engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olacak şekilde farklı ek süreler de verildi.
Şimdi tüm katılımcılar tarafından EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Henüz ÖSYM tarafından sınavın sonuçları açıklanmadı.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuna yanıt olarak sınav sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Yani sonuçlar bugün gün içerisinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamalardan T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kuraya katılım başvuruları ise 18-30 Kasım 2020 tarihlerinde yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan duyuruya göre, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alındı. Kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki engelli adaylar başvurabildi.

MEB bursluluk sınavı ne zaman 2021? 2021 İOKBS ne zaman yapılacak? 2021 bursluluk sınavı başvuru tarihiMEB bursluluk sınavı ne zaman 2021? 2021 İOKBS ne zaman yapılacak? 2021 bursluluk sınavı başvuru tarihi

Şimdi tüm katılımcılar tarafından EKPSS 2020 sonuçlarıyla ilgili yapılacak açıklamalar bekleniyor. Henüz sınavın sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Türk profesörden çarpıcı açıklama: Koronanın tedavisi bulundu

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

Koronavirüs bir aileyi yok etti! 5 gün içinde 4'üncü ölüm

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Ek ders ücreti hesaplama 2021... Ek ders ücreti net kaç TL? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

AUZEF sınav tarihleri 2021... AUZEF güz dönemi final sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri!

AUZEF final sınavları ne zaman?

AÖF sınav sonuçları 2020... AÖF önlisans 1. vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB AÖL sınav tarihleri... 2020- 2021 AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınav tarihleri!

AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2020... ÖSYM erken tarihte açıklar mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?

Ek ders ücreti hesaplama 2021... Ek ders ücreti net kaç TL? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.