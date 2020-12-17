EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle yapıldı. Şimdi adaylar tarafından EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman belli olur? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte EKPSS sonuçları 2020 ile ilgili tüm detaylar...

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen sınavda adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun 60 sorudan oluşan, “Genel Yetenek” ve “Genel Kültür” testleri yer aldı. Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı şeklinde hazırlandı. Saat 10.15’te başlayan sınavda, soru cevaplama süresi 60 dakika olurken engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olacak şekilde farklı ek süreler de verildi.

Şimdi tüm katılımcılar tarafından EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Henüz ÖSYM tarafından sınavın sonuçları açıklanmadı.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanıyor sorusuna yanıt olarak sınav sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Yani sonuçlar bugün gün içerisinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden ve mobil uygulamalardan T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.