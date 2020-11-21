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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura başvurusu ne zaman? 2020 EKPSS soruları ve cevapları

21.11.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura başvurusu ne zaman? 2020 EKPSS soruları ve cevapları

EKPSS soruları ve cevapları gündemin en merak edilen konuları arasında yer aldı. 15 Kasım Pazar günü tamamlanan sınavın ardından 2020 EKPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bir yandan da EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. işte Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm detaylar…

2020 EKPSS soruları yayınlandı mı sorusu gündemin merak edilen konularından bir tanesi oldu. Bir yandan da EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak konusunda da açıklamalar ve duyurular merak ediliyor. Devlet bünyesinde görev yapmak isteyen vatandaşlar merkezi olarak gerçekleştirilen EKPSS 2020 sınavına katıldı. 15 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleştirilen 2020 EKPSS sonrasında sınava katılan adaylar tarafından çok sayıda araştırma yapılmaya başlandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kuraya katılım başvuruları ise devam ediyor. İşte 2020 EKPSS soru kitapçığı ve EKPSS cevap anahtarı 2020 ile ilgili detaylar...

EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından 2020 EKPSS soruları ile ilgili açıklama geldi. Sınava ilişkin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u ÖSYM’nin resmi internet sitesinde herkesin erişime sunuldu.

Sınava başvuran adaylar EKPSS Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilmiş olan sınav sorularının tamamına ise 16 Kasım 2020 tarihi saat 15.45 itibarıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak 10 gün boyunca erişebiliyor. Aşağıdaki linklerden sisteme erişim sağlanabiliyor. ÖSYM yaptığı açıklamada “”Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.” bilgisi de yer alıyor.

2020 EKPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

EKPSS CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI (%10)

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar tarafından 2020 EKPSS sonuç tarihi de merakla bekleniyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki sınav takviminde EKPSS sonuçları ile ilgili de bilgi bulunuyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, bu takvime göre 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Şimdi adaylar tarafından sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başlandı.

Sınava ilişkin kılavuzda yer alan bilgilere göre sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacak. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sundu. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılıyor. Söz konusu işleme ise https://sonuc.osym.gov.tr üzerindeki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılıyor.

Sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

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DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanlığından yapılan duyuruya göre, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak. Kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki engelli adaylar başvurabilecek. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak.

EKPSS/Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar, EKPSS kura başvuru işlemlerini 18-30 Kasım 2020 arasında gerçekleştirecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

EKPSS Kura engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gelmeden önce adresinin ilindeki (varsa ilçesinde) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekiyor.

"EN AZ YÜZDE 40 VE ÜZERİNDE ENGELLİ OLANLAR BAŞVURABİLECEK"

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Kasım 2020 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecek.

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Kasım-1 Aralık 2020'de aday tarafından yatırılacak. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 1 Aralık 2020 mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 1 Aralık 2020 saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'nci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecek. EKPSS/Kuraya; 7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecek. "Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi"ne sahip olanlar, 2020-Kuraya başvurabilecek.

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