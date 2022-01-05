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EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2022 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek?

05.01.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından EKPSS (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) ile ilgili açıklama yapıldı. Söz konusu açıklama ile adayların tercihlerini hangi tarih aralığında gerçekleştireceği belli oldu. EKPSS tercihleri bugün (5 Ocak 2022 Çarşamba) başlıyor. İşte merak edilenler...

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2022 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek?

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı. EKPSS tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden adayların T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak. EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyen adayların 2018-EKPSS ya da 2020-EKPSS’ye girmiş veya 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekli. Peki 2022 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2022 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek?

2022 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM, '2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması' başlıklı duyuruyu yayımladı. Buna göre 5 Ocak 2022'de başlayan EKPSS tercihleri 14 Ocak 2022 saat 23.59'da sona erecek.

Adayların tercih işlemleri için yayımlanan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği duyuruldu. Söz konusu kılavuza ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,22521/2022-ekpsskura-ile-engelli-kamu-personeli-yerlestirme-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html' adresine tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifre ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenilecek. Sonuçlarla ilgili adayların evine herhangi bir belge yollanmayacak. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. İnternet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracak adaylar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiği bilgisini yerleştirildiği kurumdan alacaklar.


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