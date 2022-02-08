HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS 2022 tercih ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS 2022 tercih ne zaman açıklanacak?

08.02.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren binlerce aday için EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından tamamlandı. Tercih işlemleri 14 Ocak 2022 tarihinde sonlandı. EKPSS tercihlerini yapan adaylar sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren binlerce adayın beklediği EKPSS tercihlerine dair merak edilenler!

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS 2022 tercih ne zaman açıklanacak?

EKPSS sınavı tercih dönemini atlatan binlerce aday tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Daha önce 8 Şubat tarihinde EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı bildirilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihinin değiştiğini duyurdu. EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı yeni tarihi haberimizde işledik.

EKPSS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor.

“8 Şubat 2022’de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.”

EKPSS YERLEŞTİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

  • Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bir tutarsızlık görüldüğü takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

  • Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş adaya, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı geçerli sayılacaktır. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği zaman bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş anlamına gelmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar grevde mi? Hastaneler bugün açık mı? 8 şubat 2022 SalıDoktorlar grevde mi? Hastaneler bugün açık mı? 8 şubat 2022 Salı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklamaŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklama
Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar varÜsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Moskova'da kritik toplantı! Putin-Macron zirvesine damga vuran kare

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

İlginizi Çekebilir

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Üç yıldız futbolcuyla birlikte olduğunu açıkladı! İndirim...

Tuvalete gitmek en büyük korkunuz olmasın! Şıp diye kesiyor

Tuvalete gitmek en büyük korkunuz olmasın! Şıp diye kesiyor

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Zam isyanı! "Nefes aldırmaz oldu"

Zam isyanı! "Nefes aldırmaz oldu"

10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

10 günde servet kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.