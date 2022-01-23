EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri 5-14 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Kılavuzu'na göre tercih işlemleri yapılmıştı. EKPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. İşte merak edilenler...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları açıklanmadı. Önceki dönemlerde gerçekleşen tercih işlemleri göz önünde bulundurulduğunda, EKPSS tercih sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara ve kurumlara posta yolu ile belge iletilmeyecek. Yerleştirme bilgilerine online ortamdan erişilecek. İnternet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekiyor.

Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracak. Adaylar, atanmak için gerekli olan evraklara ve süreç içerisinde ne yapılması gerektiğine dair bilgilere, yerleştirildikleri kurumdan ulaşacak.



