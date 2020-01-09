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  4. EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Sonuçlar, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek

ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

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