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Ekran altı kamera teknolojisi istenilen düzeyde değil

14.08.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi geçtiğimiz günlerde yeni nesil Mi Mix modelini tanıtmıştı. Ekran altı kamerasıyla dikkatleri çeken Mi Mix 4 için önemli bir açıklama geldi.

Ekran altı kamera teknolojisi istenilen düzeyde değil

Kullanıcıların ekran altı kameranın çözünürlüğünü eleştirmesi üzerine William Lu önemli bir itirafta bulundu. Lu Mi Mix 4‘teki asıl amaçlarının uçtan uca ekran deneyimi yaşatmak olduğunu vurguladı. Ekran altı kamera teknolojisinin de henüz istenilen verimlilikte olmadığını belirtti.

Xiaomi’nin ekran altı kamera özelliği ile gelen ilk telefonu Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 888+ yonga setinden güç alıyor. Sistemini 12GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 256GB.

Elbette dileyen kullanıcılar için 512GB ve 1TB’lık versiyonların da bulunduğunu hatırlatalım. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.67 inçlik AMOLED ekranla gelen telefonda ekran altı ön kamera özelliği bulunuyor. Bu sayede ekran gövde oranı da yüzde 90’a kadar yükselmiş durumda.

Arka yüzünde 108 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm özelliklerinde 3’lü bir ana kamera modülü yer alan telefonun ön kamerası ise 20MP.

4500 mAh kapasitesinde bir pil ile gelen Mi Mix 4’te 120W hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Bu sayede telefon sadece 15 dakika içerisinde yüzde 100 şarja ulaşabiliyor. Bu gerçekten çok etkileyici. Bu arada telefonun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ya da kaç TL’den satılacağı henüz netleşmiş değil.

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Xiaomi
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