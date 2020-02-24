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Ekran görüntüsü ortaya çıktı! İşte karşınızda iOS 14

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

iPhone iOS işletim sistemi iOS 14'ten ilk görüntüler ortaya çıktı. Gelen ilk görüntülere göre iPhone'larda iOS 14 ile birlikte birtakım yerleştirmeler yapılacak, arka plandaki iOS uygulamalarının görüldüğü Çoklu Görev menüsü ise baştan aşağı değişecek.

Apple yeni iOS sürümlerini Haziran ayındaki WWDC'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) tanıtıyor. Burada geliştiriciler için yeni iOS sürümünün yeniliklerini ve uygulamalarını adapte etmeleri için yapması gerekenleri anlatan Apple, geçtiğimiz yıl iOS 13 ile birlikte çok büyük değişiklikler yapmadan, iPhone karanlık modu getirerek ve birkaç iyileştirme yaparak iOS 13'ü yayınlamıştı. Hal böyle olunca, iOS kullanıcılarının iOS 14'ten beklentisi de daha da büyüdü. Görsel yenilikler ve işlevsel özellikler isteyen iOS kullanıcıları iOS 14 ile birlikte bu isteklerine kavuşacak gibi.

İOS 14'TEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bir sızıntı kaynağı, iOS 14'e ait olduğunu iddia ettiği ilk görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda iPhone 11 Pro Max'e yüklenmiş iOS 14'ün çoklu ekran menüsünü görüyoruz. Son kullanılan uygulamaların yer aldığı bu menü, eğer sızıntılar doğru ise Apple tarafından değiştirilecek. Uygulama boyutlarının daha da küçüldüğü böylece daha fazla uygulamanın görülebildiği yeni çoklu menü sayesinde son açılan uygulamalara ulaşmak daha kolay bir hale gelecek.

iOS 14 çoklu görev menüsü

İOS 14'TEN GELEN GÖRÜNTÜLER DOĞRU MU?

iOS 14'ü sızdıran kaynak, söz konusu görüntülerin sahte olmadığının altını özellikle çiziyor. Kaynağın daha önce iPhone etkinlikleri gerçekleştirmeden iPhone'ların fotoğraflarını yayınlayan birisi olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Yani iOS 14 hakkındaki iddialar doğru olabilir. WWDC 2020'de iOS 14 ile tanışmayı bekliyoruz. Fakat koronavirüs salgını, haziran ayına kadar durdurulamaz ise Apple'ın iOS 14'ü tıpkı diğer üreticilerin akıllı ürünlerini tanıttığı gibi internet üzerinden yapacağı bir canlı yayın ile tanıtması gerekebilir.

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