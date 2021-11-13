Ekran kartı fiyatları yükselmeye devam ediyor

Söz konusu kripto para olduğunda insanların aklına gelen ilk şeylerden birisi de madencilik diyebiliriz. Hali hazırda pek çok kripto para için madencilikten bahsetmek mümkün. Fakat genele baktığımızda madencilik aktivitelerinin Ethereum ve Bitcoin tarafında yoğunlaştığını söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere Bitcoin madenciliği için bazı özel cihazlar bulunuyor. ASIC prensibi ile çalışan bu özel makinaların tek fonksiyonu ise Bitcoin ve benzeri coinlerin madenciliğini yapmak. Yani kripto para madenciliği haricinde bir işe yaramıyorlar.

Bunların yanı sıra bir de ekran kartı madenciliği mevcut. Ekran kartı madenciliğinde de Ethereum başta olmak üzere pek çok farklı coin kazılabiliyor. Görece olarak kıyasladığımız zaman ekran kartı madenciliği için gereken sermayenin daha düşük olması ve kripto para madenciliği bittikten sonra da kullanılabilecek olmaları, ekran kartlarını değerli kılıyor.

Zaten uzun süredir ekran kartı bulmak pek mümkün değildi. Malum madencilik aktiviteleri yüzünden pek çok kişi ekran kartlarını düşük fiyatlardan toplamış ve piyasa da ekran kartı kalmamıştı.

Aradan geçen süre zarfında madencilik aktiviteleri daha da artış gösterinde ekran kartlarına olan talep de patlama noktasına geldi. Hali hazırda sıfır kart bulmak neredeyse imkansız diyebiliriz. Bunun yanında ikinci eldeki fiyatlar da yüzde 20 oranında artmış durumda.

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