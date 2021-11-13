HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ekran kartı fiyatları yükselmeye devam ediyor

Ekran kartı fiyatları yükselmeye devam ediyor

13.11.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madencilik aktiviteleri günümüzde artış gösterdiğinden dolayı ekran kartlarına olan talep de patlama noktasına geldi. Hali hazırda sıfır kart bulmak neredeyse imkansız.

Ekran kartı fiyatları yükselmeye devam ediyor

Söz konusu kripto para olduğunda insanların aklına gelen ilk şeylerden birisi de madencilik diyebiliriz. Hali hazırda pek çok kripto para için madencilikten bahsetmek mümkün. Fakat genele baktığımızda madencilik aktivitelerinin Ethereum ve Bitcoin tarafında yoğunlaştığını söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere Bitcoin madenciliği için bazı özel cihazlar bulunuyor. ASIC prensibi ile çalışan bu özel makinaların tek fonksiyonu ise Bitcoin ve benzeri coinlerin madenciliğini yapmak. Yani kripto para madenciliği haricinde bir işe yaramıyorlar.
Bunların yanı sıra bir de ekran kartı madenciliği mevcut. Ekran kartı madenciliğinde de Ethereum başta olmak üzere pek çok farklı coin kazılabiliyor. Görece olarak kıyasladığımız zaman ekran kartı madenciliği için gereken sermayenin daha düşük olması ve kripto para madenciliği bittikten sonra da kullanılabilecek olmaları, ekran kartlarını değerli kılıyor.

Zaten uzun süredir ekran kartı bulmak pek mümkün değildi. Malum madencilik aktiviteleri yüzünden pek çok kişi ekran kartlarını düşük fiyatlardan toplamış ve piyasa da ekran kartı kalmamıştı.

Aradan geçen süre zarfında madencilik aktiviteleri daha da artış gösterinde ekran kartlarına olan talep de patlama noktasına geldi. Hali hazırda sıfır kart bulmak neredeyse imkansız diyebiliriz. Bunun yanında ikinci eldeki fiyatlar da yüzde 20 oranında artmış durumda.

BÖRÜ markasının NFT arzları için anlaşmaya varıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Realme TV Stick Avrupa’ya hazırlanıyor Realme TV Stick Avrupa’ya hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.