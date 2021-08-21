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Ekran kartı madencileri için zor günler başladı

21.08.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan güncelleme sonrasında gelirlerde önemli oranda düşüş gözlendi. Özellikle son dönemde madencilik gelirleri önemli oranda azaldı. Ekran kartları ile madencilik yapanlar gelirlerinin neden azaldığını merak ediyor.

Ekran kartı madencileri için zor günler başladı

Gelirlerdeki düşüş öncesinde muazzam bir yükseliş olmuştu. Bu yükselişin temel nedeni, Çin’de yaşanan devasa elektrik kesintisiydi. Şangay’da yaşanan elektrik kesintisi sonrasında dünyanın geri kalanındaki madencilerin gelirleri artmıştı.
Fakat bu kesinti giderildikten sonra gelirler eski seviyenin de altına geriledi. Peki şimdi gelirler neden düştü? Aslında ETH gelirlerinin düşmesinin birden fazla nedeni mevcut. Fakat temel neden ETH ağında yapılan güncelleme diyebiliriz.
Son dönemde madenciliğe giriş yapan ekran kartı yani GPU sayısı önemli oranda arttı. Fakat ETH fiyatı da rekor üzerine rekor kırdığı için gelirler dolar bazında çok fazla düşmedi.

Lakin burada önemli olan ETH bazındaki gelirler diyebiliriz. Gelirlerinize ETH bazında baktığınızda kazancınızın düştüğünü görebilirsiniz. Elbette kazdığınız Ethereum’u anlık olarak bozuyorsanız sorun yok. Yine dolar tarafında çok fazla kaybınız olmayacaktır. Lakin ETH elde tutup yıllık bazda belli bir ETH kazma hedefiniz varsa o zaman biraz sıkıntı olabilir.

Eğer Ethereum’un fiyatı bu şekilde artmaya devam ederse, muhtemelen madenci gelirleri ETH bazında daha da düşecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Ethereum Kripto para
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