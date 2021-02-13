Ekran kartları yine zamlanacak

Yakın zamanda ekran kartı almayı düşündüyseniz fiyatların sürekli yükseldiği dikkatinizden kaçmamıştı. Elbette burada şu soru aklınıza gelebilir. Döviz kurları istikrarlı bir şekilde düşerken ekran kartı fiyatlarındaki bu artış neden kaynaklanıyor.

Aslında bu sorunun yanıtı çok basit. Ekran kartları dolar bazında da zamlanmaya başlamış durumda. Evet genele baktığımız zaman ürünlerin dolar bazında zamlanmalarına çok da alışkın değiliz. Fakat son dönemde ekran kartlarına olan talep fiyatların küresel bazda artmasına neden oldu.

Peki ekran kartlarına olan talep neden arttı? Malum son günlerde kripto paralara muazzam bir ilgi var. Herkes farklı bir para birimi için madencilik çalışmaları yürütüyor. Madencilik de yalnızca yüksek ve verimli ekran kartlarıyla gerçekleşebiliyor. Doğal olarak pek çok kişi madenciliğe başlayınca ekran kartlarına olan ilgi de artmış oldu.

Hali hazırda ekran kartı üretimi zora girmiş durumda. Hem nVidia, hem de AMD GPU için TSMC’den ek üretim kapasitesi istemelerine karşın ret cevabı aldı. Hal böyle olunca, arz talep dengesizliğinden ötürü ekran kartlarının fiyatları da önemli ölçüde artmış oldu. Bu artış kısa vadede de duracak gibi görünmüyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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