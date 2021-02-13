HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ekran kartları yine zamlanacak

Ekran kartları yine zamlanacak

13.02.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ekran kartları yine zamlanacak

Son dönemde çip üretimindeki azalma ekran kartı fiyatlarını da tırmandırdı. Peki ekran kartı fiyatları daha ne kadar artacak? İşte bu sorunun yanıtı.

Yakın zamanda ekran kartı almayı düşündüyseniz fiyatların sürekli yükseldiği dikkatinizden kaçmamıştı. Elbette burada şu soru aklınıza gelebilir. Döviz kurları istikrarlı bir şekilde düşerken ekran kartı fiyatlarındaki bu artış neden kaynaklanıyor.
Aslında bu sorunun yanıtı çok basit. Ekran kartları dolar bazında da zamlanmaya başlamış durumda. Evet genele baktığımız zaman ürünlerin dolar bazında zamlanmalarına çok da alışkın değiliz. Fakat son dönemde ekran kartlarına olan talep fiyatların küresel bazda artmasına neden oldu.

Peki ekran kartlarına olan talep neden arttı? Malum son günlerde kripto paralara muazzam bir ilgi var. Herkes farklı bir para birimi için madencilik çalışmaları yürütüyor. Madencilik de yalnızca yüksek ve verimli ekran kartlarıyla gerçekleşebiliyor. Doğal olarak pek çok kişi madenciliğe başlayınca ekran kartlarına olan ilgi de artmış oldu.

Hali hazırda ekran kartı üretimi zora girmiş durumda. Hem nVidia, hem de AMD GPU için TSMC’den ek üretim kapasitesi istemelerine karşın ret cevabı aldı. Hal böyle olunca, arz talep dengesizliğinden ötürü ekran kartlarının fiyatları da önemli ölçüde artmış oldu. Bu artış kısa vadede de duracak gibi görünmüyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

Yeni aşı takvimi ortaya çıktı: Kimler aşı olacak!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladıKüçük muhtar adayının 'telefon direği' talimatı sosyal medyayı salladı
TOGG hava durumunu anlık iletebilecek TOGG hava durumunu anlık iletebilecek
Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Alina Boz üstsüz pozuyla Instagram'ı salladı!

Alina Boz üstsüz pozuyla Instagram'ı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Bitcoin madencileri işi çığırından çıkardı

Bitcoin madencileri işi çığırından çıkardı

TOGG hava durumunu anlık iletebilecek

TOGG hava durumunu anlık iletebilecek

Huawei 5G teknolojisi için bomba bir açıklama yaptı

Huawei 5G teknolojisi için bomba bir açıklama yaptı

Galaxy S21 modeli diğerlerine göre daha fazla sattı

Galaxy S21 modeli diğerlerine göre daha fazla sattı

Ukrayna uzaya uydu göndermek için SpaceX'le görüşüyor

Elon Musk'ı sevindirecek haber! Görüşmeler sürüyor

Elon Musk uçan Tesla Roadster'ı istiyor!

Elon Musk uçan Tesla Roadster'ı istiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.