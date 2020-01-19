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  4. Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri Sahiplerini Buluyor

19.01.2020 19:34 | Son Güncelleme

26’ncı Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri (SAG) bu akşam Los Angeles’ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak

Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri Sahiplerini Buluyor

26’ncı Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri (SAG) bu akşam Los Angeles’ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

‘‘Bombshell’’ (Skandal), ‘‘Marriage Story’’ (Evlilik Hikayesi) ve ‘‘Once Upon a Time in Hollywood’’ (Bir Zamanlar Hollywood’da) filmlerinin her biri dört adaylıkla törende yarışacak.

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Muhteşem Bayan Maisel) filmi ise en fazla adaylığa sahip televizyon dizisi.

Törende usta oyuncu Robert De Niro da Ömür Boyu Başarı ödülü alacak.

Film dalında en iyi oyuncu kadrosu için,"Bombshell", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Once Upon A Time in Hollywood" ve "Parasite" yapımları yarışacak.

En iyi erkek oyuncu dalında Christian Bale "Ford v Ferrari", Leonardo DiCaprio "Once Upon a Time in Hollywood", Adam Driver "Marriage Story", Taron Egerton "Rocketman", Joaquin Phoenix "Joker" filmlerindeki rolleriyle ödüle ulaşmaya çalışacak.

En iyi kadın oyuncu dalındaki ödüle ise Cynthia Erivo "Harriet", Scarlett Johansson "Marriage Story", Lupita Nyong'o "Us", Charlize Theron "Bombshell", Renee Zellweger de "Judy" filmlerindeki rolleriyle aday.

TV drama dizisi dalında en iyi oyuncu kadrosu, "Big Little Lies" (HBO), "The Crown" (Netflix), "Game of Thrones" (HBO)

"The Handmaid's Tale" (Hulu) ve "Stranger Things" (Netflix)

TV komedi dizisi dalında en iyi oyuncu kadrosu ödülü için de, "Barry" (HBO), "Fleabag" (Amazon), "The Kominsky Method" (Netflix)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon) yarışacak.

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