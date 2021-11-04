Ekrana ara veren Mine Tugay güzelliğiyle göz kamaştırdı

90’lı yılların sonundan itibaren hem tiyatroda hem sinemada hem de ekranda hayranlarının karşısına çıkan Mine Tugay, en büyük çıkışını Madcezir dizisiyle yapmıştı.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, bugüne kadar birçok rolde yer aldı. 1997 yılından bu yana oyunculuk yapmakta olan Mina Tugay, Gülbeyaz isimli 2003 yılında yayınlanan dizi ile dikkatleri çekti.

MİNE TUGAY DİZİLERİ

Aliye dizisinde Defne olarak beğenilen oyuncu, Behzat Ç’deki Suna karakteriyle de akıllara yazıldı. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin unutulmaz karakterlerinden Bahar’a hayat veren oyuncu, Medcezir dizisindeki Ender Serez ile de büyük popülerlik kazandı.

Çilek Kokusu, Paramparça dizilerinin ardından Zalim İstanbul’da Şeniz karakteri ile kötü kadın portresi çizen Mine Tugay, uzun süredir dizilerde yer almıyor.

Sadece Hükümsüz isimli dijital diziye konuk oyuncu olarak 2 bölüm katılan Mine Tugay, televizyon projelerinde ise yer almama kararlılığını sürdürüyor.

2020 yılının Haziran ayından bu yana inzivaya çekilen oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. En güzel yaş alan ünlüler arasında bulunan Mine Tugay, "Kırmızı” notuyla paylaştığı fotoğrafı on binlerce beğeni topladı.

Güzelliği ve zarafeti ile göz dolduran Mine Tugay, kızıl saçlarıyla da hayranlarından büyük övgü aldı.

