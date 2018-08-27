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Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2018 08:43 | Son Güncelleme

vivo V11 Pro için paylaşılan yeni görüntülerde telefonun dikkat çekici özellikleri tanıtıldı. vivo’nun yeni telefonu ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile geliyor.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile geliyor

Çinli telefon üreticisi vivo önümüzdeki haftalarda iki yeni akıllı telefon birden tanıtacak. Bir süredir gündemde olan vivo X23 ve V11 Pro’nun bir iki hafta içinde tanıtılması bekleniyor. V11 Pro’nun tanıtımı için beklenirken, vivo’nun Twitter hesabından telefonla ilgili yeni paylaşımlar geldi.

vivo V11 Pro, 6 Eylül’de tanıtılacak

vivo’nun Twitter hesabı tarafından paylaşılan görüntülerle birlikte V11 Pro’nun tanıtım tarihi de netlik kazandı. vivo yeni akıllı telefonunu 6 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak.

vivo tarafından görüntülerde ayrıca telefonun dikkat çekici özellikleri ön plana çıkarılıyor. Bu özelliklerin başında “Halo FullView” adı verilen ekrana gömülü parmak izi sensörü geliyor.

Ayrıca telefonun arka yüzündeki çift arka kamerada yapay zeka destekli özellikler bulunacağına da dikkat çekiliyor. Son olarak ekrandaki göz damlası şekilli çentik de bu resimlerde görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
vivo V11 Pro Vivo X23

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