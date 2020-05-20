Ekranı işlemcisi kadar hızlı: Honor X10 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor X10, haftalar süren sızıntılarda hep karşımıza çıkan bir akıllı telefondu. Honor X10'un teknik detaylarına hatta tasarımına kadar birçok bilgiyi sızıntılar sayesinde öğrendik. Ancak Honor, Honor X10'un bilinmeyenlerini bugün yaptığı duyuru ile paylaştı. Honor X10 sonunda tanıtıldı.
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Honor X10 özellikleri arasında 6,63 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPC LCD bir ekran yer alıyor. Bu ekran 90 Hz ekran yenileme oranına sahip. Kalbinde Kirin 820 5G işlemcisi bulunan akıllı telefon, bu bileşenin yanında 6GB / 8GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanı bulunduruyor. Ön tarafında herhangi bir çentiğe yer vermeyen Honor X10'un ön kamerası açılır kapanır bir sistem ile (pop-up) geliyor. Bu sistemdeki kamera 16 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmeyi mümkün hale getiriyor. Telefon tüm gücünü ise 22,5W hızlı şarj destekli 4.300 mAh değerindeki pilinden sağlıyor. Unutmadan geçmeyelim; Honor X10'un parmak izi okuyucusu telefonun arkasında veya ekranın altında değil, telefonun yanında bulunuyor.
Honor 10X'in kameralarına geçtik. Akıllı telefonun arkasında üçlü bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda ana kamera görevini üstlenen kamera, 40 MP çözünürlüğe ve F.19 diyafram değerine sahip. Diğer iki kamera ise 8 MP F.24 ultra geniş açılı kamera + 2 MP F2.4 derinlik sensörü olarak görev yapıyor.
Honor X10 fiyatı 6GB RAM + 64GB dahili depolama alanı sunan model için 267 dolar; 6GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı sunan model için 309 dolar; 8GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı sunan en pahalı model için ise 337 dolar olarak açıklandı. Google Play ve Google Play Hizmetleri olmadan satışa çıkacak Honor X10, bunun yerine Huawei Media Service (HMS) ve AppGallery kullanacak. Akıllı telefonun ülkemiz topraklarına da gelmesi bekleniyor.
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