Ekranı ve ergonomisi ile kendisinden söz ettiriyor

FHD+ çözünürlük sunan 6,55 inç ekran, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş. 800nit’e kadar parlaklık değeri sunabilen ve HDR10 desteği sayesinde yüksek kaliteli dizi ve filmler izlemenize olanak sağlayan ekran, aynı zamanda 90Hz yenileme hızıyla da dikkatleri üzerine topluyor. Bu, daha akıcı, daha yumuşak görüntüler ve geçişler anlamına geliyor.

Ekran, deneyimlerimiz itibarıyla hem iç hem de dış mekânlarda başarılı sonuçlar verdi. Dokunuşlara verilen cevaplar zaten çok iyi. Dokunmatik örnekleme hızı tarafında da 240 Hz değerini sizlerle paylaşalım. Güneş altında kullandığınızda bile yeterli belirginlik elde ediyorsunuz.

6GB RAM ve 128GB dahili depolama



RAM tarafında LPDDR4X RAM teknolojisinin, depolama tarafında da Host Performance Booster destekli UFC 2.2 teknolojisinin tercih edildiğini belirtelim. Tüm bunların anlamı, sorunsuz ve yüksek performanslı deneyimler demek.

Mi 11 Lite, Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Cihazın akıcı ve kullanışlı bir arayüzü var. Uygulama açılış süreleri, ekranlar arası geçişler genellikle başarılı. Sosyal medya uygulamalarını ve video servislerini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Oyunlar tarafında da bu performans devam ediyor.

Son yılların en popüler oyunlarından Call of Duty Mobile, bu telefonda akıcı performansla deneyimlenebiliyor. Uzun süreli oyun deneyimleri sonucunda aşırı ısınma faktörünün olmadığını da belirtelim.

Bu arada, çoğu kez bir şeyler oynarken ya da izlerken kulaklığa ihtiyaç duymuyorsunuz. Zira yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip çift hoparlör sistemi, özellikle ev kullanımlarınız esnasında size başarılı işitsel detaylar sunabiliyor.

64+8+5MP’den oluşan üçlü kamera sistemi



64MP ana kameramız, f1,79 açıklık değerine sahip. Bunun anlamı, yalnızca iyi ışıklı ortamlarda değil, aynı zamanda gece çekimlerinde de güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

8MP ultra geniş açılı kamera ise, kısa mesafede kalabalık çekimler ve manzara çekimleri için ideal. İster fotoğraf çekin, isterseniz de video.

5MP telemakro kamera ise, yakın plan çekimlerde ufak detayları yakalayarak inceleyebilmenize imkân sunuyor. Bu lens, normal lenslere kıyasla 2 katı yakınlaştırma da sunuyor.

Telefonun fotoğraf ve video çekim performansından memnun kaldık. Çekim seçeneklerine baktığımızda; hızlandırılmış çekim, ağır çekim, kısa video, VLOG, klon, gece çekimi gibi pek çok detaya yer verilmiş. Bunlar arasında özellikle çift video dikkatimizi çekti. Bu modu aktifleştirdiğinizde, aynı anda hem ön hem de arka kamera kayıt yapmaya başlıyor. Bu özelliği kullanarak pek çok eğlenceli anınızı ölümsüzleştirebilirsiniz.

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