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Ekranlarda yarış kızıştı... 26 Ekim 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

27.10.2020 07:28 | Son Güncelleme:
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Ekranlarda yarış kızıştı... 26 Ekim 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

26 Ekim Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 26 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçları açıklandı. Peki 26 Ekim Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

26 Ekim Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 26 Ekim 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra sevilen dizi Seferin Kızı izleyicisinin karşısına çıktı.

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Hercai dizisi seyirciyle buluştu. Ardından da yerli sinema Unutursam Fısılda filmi ekranlara geldi.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Yasak Elma ekranlara geldi.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra yerli film Annem yayınlandı.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise Masterchef Türkiye ekranlara geldi.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Çukur dizisi yayınlandı.

büyük uyanış selçuklu

26 EKİM 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 26 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarının total sıralaması açıklandı. İşte dün akşamın total reyting sıralaması;

Total reyting sonuçlarına göre 1.sırada Show TV’de ekrana gelen “Çukur” dizisi oldu.

TRT1’de izleyiciyle buluşan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi totalde en çok izlenen ikinci program oldu.

Yine Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan "Yasak Elma" dizisi Pazartesi reyting sonuçlarında üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü sırada ise FOX TV'de yayınlanan "Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni" yer aldı.

Star Tv'nin akşam kuşağında yayınlanan "Seferin Kızı" dizisi total reyting sıramasında beşinci oldu.

AB'de reyting sonuçlarında ilk sırada “Uyanış: Büyük Selçuklu” oldu.

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