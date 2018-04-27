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Ekranların fenomen ismiydi Yasemin Koşal! Bakın şimdi ne yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra yüzünü gösterdi.

İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, önceki gün Acıbadem'deki Akasya AVM'de görüntülendi

Çarkıfelek'in eski hostesi Yasemin Koşal yıllar sonra görüntülendi

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Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğu şu an görünmüyorlar malumunuz.

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran isimlerin birçoğu şu an görünmüyorlar malumunuz.
Kimisi sessiz sedasız işlerini yürütürken, kimisi ise bu işlerden tamamen elini eteğini çekip daha sakin bir hayatı tercih etti. Onlardan biri de, bir dönem güzelliği ile hem programların hem de dizilerin aranılan yüzlerinden biri olan Yasemin Koşal...
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Yasemin Koşal ortalardan bir kayboldu tam kayboldu. Peki Y<strong>asemin Koşal'a ne oldu , şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte bir zamanların gözde isimlerinden olan, eski Türkiye güzeli Yasemin Koşal'ın son hali.
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Çarkıfelek yarışmasının hostesi olarak tanınan Yasemin Koşal, yıllar sonra yüzünü gösterdi. İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra mankenliği de oyunculuğu da bırakan Yasemin Koşal, önceki gün Akasya AVM'de objektife yansıdı.1983 Türkiye ikinci güzeli olan Yasemin Koşal'ın formunu koruduğu gözden kaçmadı.
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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Yasemin Koşal'ın son hali.
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1983 yılında Türkiye güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Ekranların ilk yarışma programlarından biri olan Çarkıfelek'in ilk hostesi olarak televizyona transfer oldu. Çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kariyerine sunuculukla devam etti.
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17 Haziran 1966 yılında İstanbul'da doğan Yasemin Koşal, İkizler burcu kadını.Yasemin Koşal, 1983 yılında Türkiye güzellik yarışmasında üçüncü oldu.
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1998 yılı sonları ve 1999 yılında Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptı. Yasemin Koşal, programı Tarık Tarcan'ın sunduğu dönemde hostesliğe başladı Koşal. Sonra sunuculuğu devralan Mehmet Ali Erbil ile devam etti.
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Çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kariyerine sunuculukla devam etti. İş insanı Mehmet Şumnu ile evlenen Yasemin Koşal, 2004'te bir erkek çocuğu sahibi oldu.
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