Ekranların güzel oyuncusu Gonca Sarıyıldız estetik harikası çıktı!

Star TV'de yaz dizisi olarak başlayan Benim Tatlı Yalanım cumartesi günleri büyük ilgiyle izleniyor. Sıcak ve samimi senaryosu ile daha ilk bölümden seyirciyi içine alan dizinin konusu kadar oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor.

Karısı tarafından terk edilen Nejat’ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanların giderek içinden çıkılmaz bir hal almasını anlatan dizinin başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer gibi isimler var.

Dizinin kadrosunda olan ve Hande Eymen karakterine hayat veren Gonca Sarıyıldız ise son günlerde değişimi ile özellikle sosyal medyanın gündeminde.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fatma Hatun karakteri ile tanınan Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz, eski hali olay oldu.

Dudaklarını dolgunlaştıran, burnunu kaldıran ve yanaklarına dolgu yaptıran Gonca Sarıyıldız'ın eski halini görenler meğer estetik harikasıymış demekten kendini alamadı..

İşte 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Gonca Sarıyıldız'ın estetiksiz hali...



