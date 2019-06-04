"Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil YSK'dir"

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Karar bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor. Ekrem Bey'in rakibi de artık Binali Bey değil. Ekrem Bey'in rakibi YSK'dir." dedi. Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, terörle mücadelede şehit olan ve İstanbul'da iş ve trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti. Ümraniye'deki metro inşaatında göçük altında kalarak hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Mehmet Altun ile Kuzey Marmara Otoyolu viyadük inşaatında beton blokun düşmesi sonucu yaşamını yitiren Öztürk Yılmaz'ın ailelerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu daha sonra geçtiğimiz günlerde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Manav Türkü Halil Elmas'ın ailesine taziyeye gitti. Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, Tuzla'daki Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonuna uğrayıp ve dernek yöneticilerinin bayramını kutladı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu bayramın bütün ülkede, bütün vatandaşlarımız açısından huzur içinde geçmesi benim en büyük dileğim. Malum bayramlar bir araya gelme, oturma, konuşma, sohbet etme, dertleşme bayramları aynı zamanda. Huzur içinde geçirmek de hepimizin ortak amacı. Umarım bu bayramda politik gerilimler de fazla olmaz. Birlikte huzur içinde bir bayram geçirmiş oluruz." diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "YSK tartışmalı bir karar verdi. 31 Mart seçiminden sonra hakkında soruşturma açılan il seçim kurulu başkanlarının 23 Haziran'da da görev yapmasına yönelik. Yorumunuzu alabilir miyim?" sorusuna şu yanıtı verdi: "YSK aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Daha önce de benzer pek çok şeyler söylendi. Ama YSK'nin aldığı bu karar bir önceki iptal kararının geçersiz olduğunu, doğru olmadığını, bir anlamda ifade etti. YSK'nin kararı bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor. Ekrem Bey'in rakibi de artık Binali Bey değil. Ekrem Bey'in rakibi YSK'dir. İstanbullar inşallah bir haksızlığı giderirler verdikleri oylarla. YSK'nin artık hiçbir gerekçe üretemeyeceği bir çoğunluğa ulaşır ve dolayısıyla Ekrem Başkan, seçilen başkan yeniden ikinci kez yenilenen seçimlerde gelir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur. Onun bütün amacı İstanbullulara hizmet etmek. Ve yine şunu da ifade edeyim bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu sadece CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı değil, Ekrem İmamoğlu artık bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun büyükşehir belediye başkanıdır ve biz umuyoruz bozulan adalet terazisini İstanbullular düzeltecektir."