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Ekrem İmamoğlu "14. Contemporary Istanbul"u ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen "14.

Ekrem İmamoğlu "14. Contemporary Istanbul"u ziyaret etti

Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen "14. Contemporary Istanbul(CI)'u ziyaret etti.
12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen çağdaş sanat örneklerinin sergilendiği "14. Contemporary Istanbul" bugün başladı. Sergiyi ziyaret eden İmamoğlu yurtiçi ve yurtdışı pek çok sanatçı ve sanatseverle bir araya geldi.
Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bülent Kahraman'la birlikte sergi alanını gezen İmamoğlu sanatçılardan eserleri hakkında biligi aldı. Sanatçı Ahmet Güneştekin'in de yer aldığı sergide, sanatçının 'Cennette Bir Gün' eserini inceleyen İmamoğlu, Güneştekin'i tebrik ederek eser hakkında bilgi aldı.
Ressam Bedri Baykam'ın da standına uğrayan İmamoğlu, Baykam'ın sergilediği eserleri inceledi.
İmamoğlu, sanatsever ve sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sergiden ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu

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