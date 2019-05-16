"Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun adayıdır"

Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin kurtuluşu için en ciddi mücadeleyi vermek üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığını belirterek, "Biz bugün 100 yıl önce yapılan bir hareketi, bir bağımsızlık meşalesini anmak için buraya toplandık. Onların ruhu şad olsun, saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı belediye başkanları ile Bakırköy Pazar Alanı'nda düzenlenen iftara katıldı.

Kılıçdaroğlu, kendilerinin de bugün bir demokrasi ve hak mücadelesi verdiklerini dile getirerek, "Güzel şeyler yapmış atalarımız. Bizler güzel şeyler yapmaya mahkumuz, onlara layık olmak için. Güzel şeyler yapacağız. İstanbul'da da yapacağız. Ekrem İmamoğlu'yla yapacağız. Hak mücadelesi, milli mücadele vereceğiz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' dediler. Eğer milletin iradesi varsa, o iradeyi, elimizden alınan o iradeyi, 23 Haziran'da yeniden alacağız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbulluların iradesi katledildi. Bütün vicdan sahibi İstanbullulara sesleniyoruz; vicdanımızın sesini dinleyeceğiz ve öyle sandığa gideceğiz. Bizim irademize bir saldırı yapılmışsa, bizim irademiz 7 çete mensubu tarafından elimizden alınmışsa, biz o iradeyi ve o gücü söke söke alacağız. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaktan çoktan çıktı. O artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır." dedi.

Gençlerden seçimlere kadar kim olursa olsun bir kişiyi daha ikna etmesini isteyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: