Ekrem İmamoğlu: 23 Haziran'da daha fazla oy farkı bekliyordum

23 Haziran'da yenilenen seçimde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanmasının ardından verdiği ilk röportajda, daha fazla fark beklediğini söyledi. "Demokrasiyi korumak adına oy verdiler. Demokrasiyi korumak, bu seçimde İmamoğlu'nu korumaktı." dedi. Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Trol belediye çalışanı istemiyoruz." dedi. "Belediye çalışanları tarafından aleyhinize açıklamalar vardı, onlarla ilgili ne yapacaksınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İş hukukuna uygun davranan herkes başımın üstüne... Ama iş hukukuna aykırı davranan, iş disiplinine uymayan, çalışmadan maaş alan birileri varsa, gereği elbette yapılacak. Umarım yoktur. Aksi takdirde hakkı olanın hakkını yemiş olursunuz…Partizanlığı işin içine soktuğu an çalışma arkadaşlarımızla ilişkimiz kesilir. İsterse CHP adına partizanlık yapsın. Göreceksiniz birkaç ay içinde İstanbul'un binlerce gönüllüsü olacak, teftiş yapan, hizmet vermek isteyen. Şehirde aidiyet duygusunu yaratacağız biz."

'Daha fazla fark bekliyordum' 31 Mart ile 23 Haziran arasında oy farkının ciddi oranda artmasıyla ilgili İmamoğlu, yüzde 11, 12 civarında fark beklediğini söyledi: "Daha fazla fark bekliyordum. Orantı olarak konuşmak gerekirse belki yüzde 11, 12… Realist bir beklenti olmayabilir bu söylediğim ama insani bir beklenti. İnsanlar 1, 2 ayda sizi çok seviyor ama oyunu değiştirmiyor. Makul seviyede bir farkla seçimi kazandığımızı düşünüyorum. Olağanüstü bir dönem yaşadık. Demokrasiyi korumak adına oy verdiler. Demokrasiyi korumak, bu seçimde İmamoğlu'nu korumaktı." 'Millet isterse değiştirir, isterse seçer' İmamoğlu, seçim döneminde yaşanan çekişmeye dair isim vermeden, "Ben kin duyan birisi değilim. Siyaset, saldırılar üzerine bir mecraya oturdu. Ama benim ağzımdan tek bir kelime iftira, kirli, insanları lekeleyen tek bir kelime çıkmadı." yorumunda bulundu: "Millet isterse değiştirir, isterse seçer, kimse buna engel olamaz. Millet iradesi kendine gelmiştir. Buna en çok çocuklar ve gençler sevindi. Hissediyorlar. Kimse bunu küçümsemesin. Bu yaş grubu, 10, 12, 15, bütün bu tehditleri, demokrasi adına tehlikeleri sezdi, içselleştirdi ve bence bir tepki ortaya koydu. Ben çocukların evlerde müthiş propaganda yaptığını düşünüyorum."

'İlk icraat olarak her siyasi partinin il başkanlarını ziyaret edeceğim' Siyasi partiler ve farklı partilerden İstanbul'da ilçe belediye başkanı seçilenler arasında ayrım yapmayacağını belirten İmamoğlu, "Her siyasi partinin il başkanına gideceğim. Her birinden ısrarla randevu talep edeceğim. Vermezlerse kendileri bilir. Demokrasiyi tabanda var ettiğiniz zaman, Ankara istediği kadar uğraşsın, kaçamaz." dedi. "CHP'li, İYİ Partili, HDP'li, hatta AK Partili ve MHP'li seçmenden oy aldınız. Tümünün siyasi görüşüne göre farklı talepleri olacaktır. Bunları yerine getirebilecek misiniz?" sorusuna ise "Bu benim marifetli olduğum alan." yanıtını verdi: "İnsanların siyasi görüşlerinin dışında ihtiyaçları var. Oradaki taleplerden önce başka talepler var. Çocukları var bu kentin. Muhafazakâr görüşte insan vardır, onun 3 yaşındaki çocuğuyla, sosyal demokrat bir kişinin 3 yaşındaki çocuğunun ihtiyaçları aynı. Sorunların özneleri aynı. Bunları çözdüğünüz zaman insanları mutlu edersiniz. Çözemediğiniz zaman niçin çözemediğinizi anlatırsınız." Suriyeli göçmenlere yönelik yürütülecek politikalar için de CHP'den belediye başkanı seçilen İmamoğlu, bu konuyla ilgili hükümetle birlikte çalışacaklarını söyledi:

"Her yere istedikleri gibi tabela asamazlar…Geri dönüşleri için çalışacağız. Bu belediyenin konusu değil diyorlar, hayır, yapılabilecek şeyler var. Onların da sorunlarına eğileceğiz, öncelikle kadınların ve çocukların. Ancak belediye olarak burada bulunan konuklarımızın ülkelerine dönebilmesi için süreci desteklemek adına politika üretmek konusunda lokomotif olacağız biz. Ciddi anlamda bir asayiş sorunu haline gelmiştir." 'Ben sevilmeyecek adam mıyım?' 23 Haziran öncesi Karadeniz'deki mitinglerin etkili olup olmadığına ve Karadenizlilere kendisini sevdirdiğine ilişkin soruya İmamoğlu "Ben sevilmeyecek adam mıyım?" yanıtını verdi. "Bazı patavatsızlıkları Karadenizlilerin de gördüğünü" söyledi. Bu seçimde gönlü istese de 'alışkanlık sebebiyle' kendisine oy vermeyen seçmenin de, 'eğer iyi hizmet ederse' bir sonraki seçimde kendisine oy vereceğini söyledi. Ankara'yla uyum içinde çalışmayı umduğunu da ekledi: "Sayın Cumhurbaşkanı'nı millet 82 milyonu yönetmesi için seçti. Beni de İstanbullular 16 milyonu yönetmem için seçti. Ortak noktamız 16 milyon. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim esnasında söylediği bazı tanımları olabilir ama şu an şehrin, toplumun, ülkenin menfaatine hareketlerde bulunması gerekmektedir ve bulunacağını da düşünüyorum."