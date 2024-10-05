‘Ekrem İmamoğlu aday olamazsa’ anketi! Mansur Yavaş ile Erdoğan arasındaki yarış nasıl sonuçlanır?

Anket sonuçlarına çok konuşulacak bir araştırma daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nda siyasi yasak kararı onaylanırsa, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş’ın aday olma ihtimali güçlenecek. MetroPOLL Araştırma şirketinin çalışmasına göre de İmamoğlu’nun saf dışı kaldığı yarışın galibi Mansur Yavaş oluyor.

ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILDI

MetroPOLL Araştırma şirketi yöneticisi Özer Sencar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı olması halinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabetin nasıl sonuçlanacağına yönelik anketin sonuçlarını paylaştı.

28 ilde 12-19 Eylül tarihleri arasında 1576 kişiyle yapılan araştırmada, katılımcılara "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi ve Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel isimleri ile "Fikrim Yok/Cevap Yok" seçenekleri sunuldu.

YAVAŞ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Anket verilerine göre, Mansur Yavaş yüzde 40,3 ile en çok oy alacak isim oldu. Yavaş'ı yüzde 28,7 ile Erdoğan takip etti. Özgür Özel, yüzde 12,6 ile üçüncü sırada yer alırken "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verenlerin oranı yüzde 18,4 oldu.