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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Özer tepkisi! "Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi biliyoruz"

Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Özer tepkisi! "Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi biliyoruz"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
30.10.2024 23:30
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Yargıya açık siyasi müdahale olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Her şeyin farkındayız, hangi filmin fragmanını izlettiğinizi biliyoruz. Neden korktuğunuzu gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de biliyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Özer tepkisi! "Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi biliyoruz"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bu gelişme sonrası İçişleri Bakanlığı kararıyla Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmıştı.

Kayyum kararı sonrasında CHP ve DEM'den Çağlayan Adliyesi önünde toplanma çağrısı yapılmıştı. Adliye önüne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geldi.

İmamoğlu şunları ifade etti:

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"

"Bugün ne yazık ki ikinci yüzyılın ilk bayramının bir gün sonrasında demokrasiye darbe vurma çabası gösterilmektedir. Yaşadıklarımız utanç vericidir. Çok ciddi bir demokrasi utancı ile karşı karşıyayız. Yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Uydurulmuş belgelerle çok ayıp bir şekilde itibar suikastleri yapıyorsunuz. Her şeyin farkındayız, hangi filmin fragmanını izlettiğinizi biliyoruz. Neden korktuğunuzu gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de biliyor. Hani ön yargısız bir kuçaklaşma teklif ediyordunuz, ne oldu da bu yolu yaparken birden CHP'li bir belediye başkanını tutuklayıp kayyum atama gayreti içerisindesiniz.

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"KURALLAR VE KURUMLARA BAĞLI KILACAĞIZ"

Sizin Türkiye hayaliniz bu mudur? KuCaklaşma, barışma dediğiniz bu mudur? Bu kafayla mı ekonomiyi düzelteceksiniz? Hangi karanlık kumpası kurarsanız kurun, bu çürümeyi bitireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kişilere değil, kurallar ve kurumlara bağlı kılacağız."

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