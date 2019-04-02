Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor!

YSK'n\u0131n ve AA'n\u0131n kesin olmayan verilerine g\u00f6re, \u0130stanbul'da yar\u0131\u015fta \u00f6nde olan Ekrem \u0130mamo\u011flu, Ankara'ya gidiyor.\n\u0130mamo\u011flu'nun saat 15:00'te An\u0131tkabir'i ziyaret etmesi, saat 16:00'da CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesi bekleniyor.\nPARTNERYa\u015f\u0131n\u0131 duyan \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6n\u00fcyor! O asl\u0131nda...Kal\u0131n: Ger\u00e7eklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlarAK Parti harekete ge\u00e7ti! '1000 oyun alt\u0131nda fark s\u00f6z konusu'