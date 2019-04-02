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Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor!

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da başkanlık yarışında önde gözüken Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya gidiyor.

Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor!

YSK'nın ve AA'nın kesin olmayan verilerine göre, İstanbul'da yarışta önde olan Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya gidiyor.

İmamoğlu'nun saat 15:00'te Anıtkabir'i ziyaret etmesi, saat 16:00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP

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