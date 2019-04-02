YSK'nın ve AA'nın kesin olmayan verilerine göre, İstanbul'da yarışta önde olan Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya gidiyor.

İmamoğlu'nun saat 15:00'te Anıtkabir'i ziyaret etmesi, saat 16:00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.



