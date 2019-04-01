Ekrem İmamoğlu: “Artık bu işin matematiksel süreci sona ermiştir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul yarışında önde olduğunu belirterek “Oy farkı 27 bin 806. Kalan sandıklardaki seçmen sayısı 24 bin civarında. Yani artık bu işin matematiksel süreci sona ermiştir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısına geçerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

YSK verilerine göre İstanbul’da sandıkların yüzde 99.74’ünün sisteme girildiğini belirten İmamoğlu, “Sisteme girilmeyen sandık sayısı 82. Oy farkı 27 bin 806. Şu anda kalan sandıklardaki toplam seçmen sayısı 24 bin civarında. Yani artık bu işin matematiksel süreci sona ermiştir YSK sayılarına göre” diye konuştu.

Geçersiz oylar üzerinden bir tartışma çıkarılmaya çalışıldığını söyleyen İmamoğlu, “ 290 bin geçersiz oy olduğu ve buradan bir şeyler çıkartılabilir mi arayışı içindeler. Burası dipsiz kuyuya döner. Geçersiz oy her seçimde vardır. Bir önceki yerel seçimlerde 422 bin 667 geçersiz oy var. O seçimin kullanılan oy üzerinden geçersiz oy yoranı yüzde 4.7.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu İstanbullulara da seslenerek, şehirde yaşayan herkese eşit davranacağını söyledi.

