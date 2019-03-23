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Ekrem İmamoğlu Avcılar ve Bağcılar'da konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:35 | Son Güncelleme

  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Avcılar ve Bağcılar'da devam etti.

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Avcılar ve Bağcılar'da devam etti. Avcılar Havuz Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İmamoğlu, "Avcıların ulaşımını, sadece metrobüs değil, metro hayalini yıllardır erteleyenlere asla inanmayın. 15 yıldır İncirli-Beylikdüzü hattını her seçimde size vaat ettiler mi? Yaptılar mı? Bu kadar basit. Yine söylüyorlar. Sakın inanmayın. Dostlarınıza da anlatın. Bunlar söz verirler yapmazlar. Seçim gelir tekrar söz verirler. Açık söyleyeyim, benim yüzüm kızarır. Ben veremem bu sözü. Onun için bize güvenin. Biz gelir gelmez Avcılar'ın hem metrosunu hem de yıllardır unutulan deniz ulaşımını başlatacağız. Göreceksiniz" dedi.

"BENİM MİLLİ DUYGULARIMI YARGILAYACAK BİR İNSAN DAHA DOĞMADI"
İmamoğlu, "Benim milliyetçiliğimi doğduğum şehir üzerinden sorgulayanlara sesleniyorum. Bak seçim oldu Haziran'da, millet size bir hak verdi. Bu hakla 2023'ün Haziran ayına kadar bu ülkeyi yönetme hakkını verdi. İyi yönetin kardeşim, gidin işinize bakın. Devlet adamlığı başkadır. Bakanlara sesleniyorum. Sağda solda konuşup benim milliyetçiliğimi doğduğum şehir üzerinden sorgulayanlara sesleniyorum. Benim inancımı ve milli duygularımı yargılayacak, konuşacak daha bir insan henüz doğmadı. Haftaya Pazar günü seçim yapacağız. Bakanların görevi var, gidin görevinizi yapın" şeklinde konuştu.

EMNİYET TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR
Emniyet teşkilatına teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Seçim güvenliği ile ilgili tedbir alın. Buradan emniyetimize teşekkür ediyorum. Bizimle her gün yolumuza yoldaşlık yapıyorlar. Emniyet mensuplarına polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Seçimi kazanmaları durumunda seçmene uyarılarda bulunan İmamoğlu, “Ne yapacağız biliyor musunuz? Burada anlaşalım. Zafer şarkıları söylemek yok. Bu bir zafer değil. Bu İstanbul'un kendine gelme seçimi. Dolayısıyla kimseyi kızdırmayacağız. Çünkü o gece yapacağınız sevinç kutlamaları vesaireler yaparda, bir komşumun, bir kardeşimin kalbi kırılırsa üzülürüm. Çünkü yarın yüz yüze bakacağız. Kimseyi incitmeyeceğiz. Anlaştık mı?" ifadelerini kullandı.

“BANA ÖDÜNÇ OY VERSİNLER"
Daha sonra Bağcılar ilçesine geçen Ekrem İmamoğlu, Güneşli Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden vatandaşa seslendi. İmamoğlu, “Bana ödünç oy versinler. 5 yıllığına ödünç oy versinler. Memnun edersem oylarını devam ettirsinler. Memnun etmezsem desinler ki seni sevmedik güle güle. Kardeşim, gelin buluşalım. Bak ben ayırt ediyor muyum? Yok. O da benim bu da benim. Bu kadar basit. Dolayısıyla herkesin oyunu istiyorum" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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