Ekrem İmamoğlu Avcılar ve Bağcılar'da konuştu

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Avcılar ve Bağcılar'da devam etti. Avcılar Havuz Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İmamoğlu, "Avcıların ulaşımını, sadece metrobüs değil, metro hayalini yıllardır erteleyenlere asla inanmayın. 15 yıldır İncirli-Beylikdüzü hattını her seçimde size vaat ettiler mi? Yaptılar mı? Bu kadar basit. Yine söylüyorlar. Sakın inanmayın. Dostlarınıza da anlatın. Bunlar söz verirler yapmazlar. Seçim gelir tekrar söz verirler. Açık söyleyeyim, benim yüzüm kızarır. Ben veremem bu sözü. Onun için bize güvenin. Biz gelir gelmez Avcılar'ın hem metrosunu hem de yıllardır unutulan deniz ulaşımını başlatacağız. Göreceksiniz" dedi.

"BENİM MİLLİ DUYGULARIMI YARGILAYACAK BİR İNSAN DAHA DOĞMADI"

İmamoğlu, "Benim milliyetçiliğimi doğduğum şehir üzerinden sorgulayanlara sesleniyorum. Bak seçim oldu Haziran'da, millet size bir hak verdi. Bu hakla 2023'ün Haziran ayına kadar bu ülkeyi yönetme hakkını verdi. İyi yönetin kardeşim, gidin işinize bakın. Devlet adamlığı başkadır. Bakanlara sesleniyorum. Sağda solda konuşup benim milliyetçiliğimi doğduğum şehir üzerinden sorgulayanlara sesleniyorum. Benim inancımı ve milli duygularımı yargılayacak, konuşacak daha bir insan henüz doğmadı. Haftaya Pazar günü seçim yapacağız. Bakanların görevi var, gidin görevinizi yapın" şeklinde konuştu.