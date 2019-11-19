Ekrem İmamoğlu Ayşe Arman'a konuştu! 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna dikkat çeken yanıt

Hürriyet gazetesinden bir süre önce ayrılan ve artık kişisel web sitesinde röportajlarını yayımlayacağını duyuran Ayşe Arman, ilk röportajını Londra'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptı.

AYŞE ARMAN'I ARABASININ KAPISINI AÇARAK KARŞILADI

Ekrem İmamoğlu, röportaja gelen Ayşe Arman'ı arabasının kapısını açarak karşıladı. Arman, İmamoğlu'nun kendisine gösterdiği nezaketi sosyal medya hesabından "Hepimize, kapı açanlarımız, nezaketle davrananlarımız çok olsun" notuyla paylaştı. İmamoğlu'nun bu hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI MI OLACAK?

Ayşe Arman, röportajda İBB Başkanı İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı oynuyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Tek konsantrasyonunun belediye başkanlığı olduğunu belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Belli bir konum içindeyken, farklı bir makama oynamak, o makam için kendinize bir yol haritası oluşturmak, toplumsal görev üstlenenler için stratejik hata" diyen İmamoğlu, "Beni insanlar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uygun gördüler. Organik bir şekilde seçildim ve kabul gördüm. O yüzden şu an için için tek idealim, işimi yapmak. Ben dedim ki, "İstanbul'un gelmiş geçmiş, en demokrat Belediye Başkanı olmak istiyorum." Şimdi ise diyorum ki ,"Dünyanın gelmiş geçmiş en demokrat Belediye Başkanı olmak istiyorum!" Anlayacağınız tek konsantrasyonum bu. Onun dışında, şunu söyleyebilirim: Yarını, bilse bile, Allah bilir. Başka ne diyeyim?"





