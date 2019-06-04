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Ekrem İmamoğlu baba evinde bayram kahvaltısı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bayram namazının ardından baba evinde ailesiyle bayram kahvaltısı yaptı.

Cemil ÖZDEMİR - Tuba KARA/İSTANBUL (DHA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bayram namazının ardından baba evinde ailesiyle bayram kahvaltısı yaptı.

İmamoğlu, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından baba evinde ailesiyle kahvaltı yaptı. Evin bahçesinde basın mensuplarıyla sohbet eden İmamoğlu ağaca çıkarak kiraz topladı.

Ekrem İmamoğlu, "Bayram başka bir şey tatil başka bir şey, mutlaka bayramın birinci günü aile büyükleriyle bir araya gelmek lazım, ikinci gününe bir şey diyemem ama en azından birinci gününü öyle geçirmek lazım" dedi.

İmamoğlu "Bütün hemşehrilerimiz nerede olurlarsa olsunlar 23 Haziran'da burada olmaları gerekiyor. Çünkü önümüzdeki 5 yılı kimin yöneteceğine karar verecekler, hatta bazen söylüyorum 19-20 yaşlarındaki gençleri daha çok ilgilendiriyor. Çünkü hayatlarının en önemli 5 yılını nasıl bir İstanbul'da yaşayacaklarına karar verecekler. Dolayısıyla yoğun bir katılımın gerçekleşmesi lazım. Yazın ortasına denk geldi gibi bir bahane oluşturmamaları gerekiyor. Ben ilgi olacağını düşünüyorum. Birçok kişinin de seyahatini iptal ettiğini biliyorum" diye konuştu.

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