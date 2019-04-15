Ekrem İmamoğlu Bakırköy'de vatandaşlara seslendi

Futbol oynarken de mızıkçılık yapmadığını dile getiren İmamoğlu, "Kaldı ki hiç kimse malını, mülkünü devretmiyor. Herkes şunu bilsin, 16 milyon insanın adına 25 yıldır bu şehri yönetirken bu millet size oy verdi ve görevinizi gittiniz, devraldınız. Gün başka bir gün." ifadesini kullandı.

Yarın sayım işinin biteceğini belirten İmamoğlu, birçok CHP'linin, İYİ Partili'nin, birçok siyasi parti üyesinin ve gönüllülerin bu süreçte sandık güvenliği için mücadele verdiğini söyledi.

Aradaki farka değinen İmamoğlu, "Aradaki fark azmış, çokmuş... Bir oyla bile bu millet seçtiyse seçti. Dolayısıyla centilmenlik şunu gerektirir, ararsın tebrik edersin. Baktım bugün hala bahane üstüne bahane." diye konuştu.

Seçimin sonucunun yarın bağlanacağını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Olağanüstü itiraz hakları vardır. Anayasa'ya, kanuna saygılıyız ama Yüksek Seçim Kurulu, bu süreçte kararını en hızlı şekilde vererek, demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize hizmet etmelidir. Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihi sorumluluğunu sadece ve sadece hatırlatıyoruz. Kaldı ki bu seçim, ne ilk seçim ne son seçim. Bu 5 yıl içinde eksiğini görürsün, cesaretin varsa bizi geçmeye çalışırsın. Bir dahaki seçim çok çalışırsan belki bu millet sana oy verir."

İmamoğlu, bu sözleri üzerine slogan atan vatandaşlara, "Anlaşıldı siz diyorsunuz ki 'Sen o kadar çok çalışacaksın ki biz 5 yıl sonra onlara yine vermeyeceğiz.' Ben de sizin yüzünüzü kara çıkartmayacağım." dedi.