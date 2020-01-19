HABER
  4. Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

"Biz, veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürünü yaymak istiyoruz. Kamunun yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" - "Sayın Cumhurbaşkanı, umuyorum mektubuma cevap verir. Biz İstanbul'la ilgili bütün bilgileri kendisine aktarırız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz, veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürünü yaymak istiyoruz. Kamunun yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

İmamoğlu, Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk siyaset geçmişinin değerli üyesi Ecevit ailesinin ferdi olan Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten İmamoğlu, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet diledi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da ücretsiz süt dağıtımı ve su fiyatlarında indirim sözünün yerine getirilmediğine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, süt dağıtımının 100 bine yakın çocuğa yapıldığını ifade etti.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Belki alışkın oldukları, yardım yapılan insanların deşifre edildiği, gösterildiği ortamları göremedikleri için zannediyorlar ki yapılmıyor. Biz veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürünü yaymak istiyoruz. Kamunun yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Eğer bir şehirde insanlar yoksulsa ve onlara yardım ediliyorsa bu sadece kamu ile vatandaş arasında kalmalı. Bu bizim hassasiyetimiz. Görmek isterlerse beraber gideriz, aileleri tek tek gezeriz. Kendisini misafir etmekten mutlu da olurum."

- "Umuyorum mektubuma cevap verir"

Ulaşımda ve suda indirim yaptıklarını da dile getiren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış bilgi verildiğini savundu.

İmamoğlu, "Açıkçası biz onların hesabını veririz, kolay. '2040'a kadar su problemini çözdüm' dediler, niçin çözülmedi? Bununla ilgili bir cevap verilmedi. Biz işimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, umuyorum mektubuma cevap verir. Biz İstanbul'la ilgili bütün bilgileri kendisine aktarırız." diye konuştu.

- "Başta İstanbul'a yanlış yaptırmayız"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul'daki projeler yerel yönetimlere bırakılmayacak kadar önemli' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Tarih tekerrürden ibaret, umarım bir daha bu yanlış cümleleri kurmazlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının yıllar önce İstanbul'a onun bilgisi olmadan müdahale eden Sayın Bakana verdiği cevap dünden beri sosyal medyada, televizyonlarda geziyor. Bu duyguyu kaybetmemesini dilerim. İstanbul'da 16 milyonun seçtiği bir belediye başkanı, hem de tarihin en yüksek oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı var. İstanbul halkının bilgisi olmadan İstanbul'a müdahale etmenin bir ihanet olduğunu yıllar önce kendisi açıkladı. Biz de bundan sonra da asla ihanet edilmemesi noktasında aslında tedbir alıyoruz, kendilerine yardımcı oluyoruz. Lütfen bizi dinlesin. Biz ona yanlış yaptırmayız, en başta İstanbul'a yanlış yaptırmayız. Yerelin güçlenmesini dün isteyen Sayın Cumhurbaşkanının bugün kanaatinin değişmesini açıkçası halkımız yorumluyordur diye düşünüyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdüTartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü
Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Namazı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Rahşan Ecevit

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan’ı arıyor

Gülistan her yerde aranıyor!

'Polisim' dediği genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikamet izni başvurusu yapacak yabancılara 'sahte internet sitesi' uyarısı

Dikkat! İkamet izni başvurusu uyarısı

Şehit cenazesinde askerler üşümesin diye kendi montlarını verdiler!

Şehit cenazesinde duygulandıran an! Büyük ilgi gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.