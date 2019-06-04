Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan kendisini etiketleyerek bayramını kutlayan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile diğer adayların bayramını kutladı.

İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra cami önünde bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sabah Twitter üzerinden bayramımı tebrik eden Sayın Binali Yıldırım'a, eşi hanımefendiye ve bütün ailesine, Saadet Partisi adayı Necdet Bey'e ve ailesine, Vatan Partisi adayı ve ailesine, kısacası bu süreçte koşacak olan tüm rakiplerimize iyi bayramlar diliyorum. Umut ederiz, centilmence, bundan sonrası için güzel cümlelerin kurulduğu ve insanların birbirine güzel mesajlar verebildiği bir kampanya süreci olur. Bu anlamda ben de rakiplerimizin bayramını tebrik ediyorum."

İmamoğlu, YSK'nin sandık görevlileri ile ilgili kararını üzücü olarak nitelendirdiğini yinelerken, "Ramazan ayının girişinde böyle bir karar verip, son gününde böyle bir karara imza atarak aslında gerekçeli kararlarının hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koymuş oldular. Demokrasi ağır darbe almıştır." ifadesini kullandı.