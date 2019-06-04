HABER

Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü'nde kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu: - "Sabah Twitter üzerinden bayramımı tebrik eden Sayın Binali Yıldırım'a, eşi hanımefendiye ve bütün ailesine, Saadet Partisi adayı Necdet Bey'e ve ailesine, Vatan Partisi adayı ve ailesine, kısacası bu süreçte koşacak olan tüm rakiplerimize iyi bayramlar diliyorum"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan kendisini etiketleyerek bayramını kutlayan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile diğer adayların bayramını kutladı.

İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra cami önünde bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sabah Twitter üzerinden bayramımı tebrik eden Sayın Binali Yıldırım'a, eşi hanımefendiye ve bütün ailesine, Saadet Partisi adayı Necdet Bey'e ve ailesine, Vatan Partisi adayı ve ailesine, kısacası bu süreçte koşacak olan tüm rakiplerimize iyi bayramlar diliyorum. Umut ederiz, centilmence, bundan sonrası için güzel cümlelerin kurulduğu ve insanların birbirine güzel mesajlar verebildiği bir kampanya süreci olur. Bu anlamda ben de rakiplerimizin bayramını tebrik ediyorum."

İmamoğlu, YSK'nin sandık görevlileri ile ilgili kararını üzücü olarak nitelendirdiğini yinelerken, "Ramazan ayının girişinde böyle bir karar verip, son gününde böyle bir karara imza atarak aslında gerekçeli kararlarının hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koymuş oldular. Demokrasi ağır darbe almıştır." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak televizyon programına katılma konusundaki görüşleri sorulan İmamoğlu, "Sanırım 17 yıldır memleket böyle bir görüntüyü görmedi. Bunun görülmesi ülkemizin demokrasisi adına sevindirici bir hareket olacaktır. Umuyorum gerçekleşir. Arkadaşlarım görüşecekler." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski AK Parti Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy'un sosyal medyada paylaştığı belirtilen ifadelerin sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Hiç fark etmiyor benim için. Ben insanım, dünya insanıyım. Böyle laflar, insanları karalama falan vesaire bunlar geçti. Kötü laf edenler içlerinden ne geçiyorsa aynaya baksınlar, yüzlerinde görürler onu. Kimsenin hakkında da kötü bir şey düşünmüyorum. Ama benim geçmişimle ilgili uğraşmasınlar. Kaldı ki komşumuz Yunanistan'ın ismini anıyorlar. Ne demek istiyorlar? Ben Türk'üm benimle ilgili ne demek istiyorlar? Bu ülkede farklı etnik kökeni olan insan var. Onlar için ne demek istiyorlar?"

Doğum gününün bayramın birinci gününe denk geldiği ve bugün Trabzon'a gideceği hatırlatılan İmamoğlu, bayramlarda ve tatillerde memleketine gitmeyi gelenek haline getirdiğini belirterek, "Belediye başkanı olarak gidecektim, seçilmiş belediye başkanı olarak gideceğim." diye konuştu.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Almanya'da Ramazan BayramıAlmanya'da Ramazan Bayramı
Hiç görmediği şehit babasıyla mezarda bayramlaştıHiç görmediği şehit babasıyla mezarda bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Süleyman Soylu açıkladı! Turuncu listedeki 'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

'Berfin Savuşkan' öldürüldü!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Çöp depolama alanı alev alev yandı

Çöp depolama alanı alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.