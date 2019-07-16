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Ekrem İmamoğlu BBC'ye konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir

16.07.2019 16:48 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, BBC'nin HARDtalk programında Zeinab Badawi'nin sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu BBC'ye konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "topal ördek" benzetmesi, başkanlık yetkilerinin sınırlandırılması tartışmaları ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde olası adaylığı ile ilgili sorulara cevap verdi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıma toplum ve partimiz karar verir" dedi.

İBB Başkanı, "Gerçekten bu sistemi sökmeye çalışmak zorunda kalacaksınız, AK Parti'nin bunca yıldır kurduğu siyasi kayırma ve nüfuz sistemini. Bunu yapabilecek misiniz?" sorusuna ise "Devrim yapacağız" diye yanıt verdi.

Öte yandan, Badawi'nin röportajın 12. dakikasında İmamoğlu'na atfederek kullandığı "Bir mülteci gerekiyorsa kampta tutulmalı ya da eğitilmeli" alıntısına yönelik olarak BBC Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan Ekrem İmamoğlu'nun basın sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'nun böyle bir açıklama yapmamış olduğuna dikkat çekti.

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İmamoğlu BBC hardtalk cumhurbaşkanlığı adayı

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