Ekrem İmamoğlu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptı

Yüksel KOÇ-Harun UYANIKİSTANBUL, (DHA) BELGRAD Ormanı'nda Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sabah yürüyüşüne çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Artık İstanbul'un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım. Aslında hep beraber bu tür alanlar var etmemiz lazım bu kentte. Çok hızlıca var etmeliyizö dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarına kısa bir mola veren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar sabahı eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda sabah yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşe CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı, mevcut belediye başkanı Şükrü Genç ve spor yapmaya gelen çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

ARTIK İSTANBUL'UN EKSENİNİN BAŞKA BİR YÖNE EVRİLMESİ LAZIM

İmamoğlu, Belgrad Ormanı dünya güzeli doğa harikası bir bölge. Elbette her bölgesiyle korunması gereken bir miras. Ama bir şeyi başarmak lazım; İstanbul'a çok zarar verildi, çok kötü işler yapıldı. Artık İstanbul'un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım. Aslında hep beraber bu tür alanlar var etmemiz lazım bu kentte. Çok hızlıca var etmeliyiz. Çünkü çok yıllar kaybedildi. Şehrin önceliği böyle olmalı. İnanın bunu başarırız da dedi.