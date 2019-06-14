Ekrem İmamoğlu: Ben bunları bin 800 günde deli etmezsem namerdim

İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çocukları yanına alarak konuşma yapan İmamoğlu, 24 Haziran itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine döneceğini savunarak, "(Belediye başkanı olduktan sonra ilk ziyaretimi KKTC'ye yapacağım) dedim, yaptım. Sadece Bosna'yı, Sancak'ı değil, iyi bir programla tüm Balkanlar'ı ziyaret edeceğim. İlk yurt dışı gezimi, Balkanlar'a yapacağım.'' diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının sonunda, ''Her şey çok güzel olacak'' sözünün Boşnakçasını söyledi.

Daha sonra Yahya Kemal Caddesi'ne geçen İmamoğlu, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 18 günde vatandaşlara hizmet ettiğini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Kaldığımız 18 günde hizmet ettik. Öğrencilerin ulaşım kartlarını 85 liradan 40 liraya indirdik. Suya olağanüstü bir indirim yaptık. Sadece bu 2 kaynakla 2 öğrencisi olan bir aileye yıllık 2 bin liranın üzerinde fayda sağladık. Dini bayramlarımızla beraber resmi ve milli bayramlarımızda da ulaşımı ücretsiz yaptık. 'Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz?' dediler. Onunla da yetinmediler. 'Sen hesap kitap yapmayı bilmiyorsun.' dediler. Biz hesabımızı, kitabımızı biliriz de şunu hesap etmedik. Bizim yaptığımız işi bunların bu kadar sahipleneceğini düşünmedik. Seçimden önce servis aracı sahiplerine 'Tahditlerinizi vereceğiz' dedik. Talimatı ve süreci başlattık. Peki, ne oldu? Dün UKOME'den karar çıktı. Sevgili İstanbul Valisi, siz şu anda seçilmiş Ekrem İmamoğlu'ndan sonra oraya 24 Haziran'a yani ben gelinceye kadar vekalet ediyorsun. Tahdit sürecini Büyükşehir Belediyesi gündemine sokan benim ama kalkıyorsunuz burada sayın rakibimiz yapmış gibi elinde plakalarla şov yaptırıyorsunuz. Bazı valiler tuzak kurar, bazı valiler de siyasete göz kırpıyor olabilir."