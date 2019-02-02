Ekrem İmamoğlu: Ben sizi şehrin sorunlarıyla yüzleştiriyorum

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy Karlıbayır Cemevi ve çeşitli STK'lara ziyarette bulundu. İmamoğlu'na İyi Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Muharrem Yaman da eşlik etti.

Karlıbayır Cemevi'nde konuşan İmamoğlu, "Cemevi bizim alevi vatandaşlarımızın ibadet yeri. Bizim için kutsal bir yer. Cemevlerinin ihtiyaçları giderilecek, en iyi şekilde bakılacak, koşulları düzenlenecek. Bu şehrin alevi vatandaşları kendi ibadethanelerinin sanki kenarda kıyıda kalmış gibi hissetmeyecek.Tertemiz olacak bu bizim vazifemizdir" dedi.

"ANNELER BEBEĞİ İLE BİRLİKTE 4 YAŞINA KADAR İSTANBUL'U İSTEDİĞİ GİBİ GEZEBİLECEK"

Cemevi ziyaretinden sonra Arnavutköy Erzurum Horosanlılar Derneği'ne ziyarette bulunan ve burada seçim kampayalarından bahseden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İstanbulda 1 milyon 200 bin çocuğumuz var. 0-4 yaş arası. Bir anne çocuğu doğduğu andan beri çocuğuna nasıl bakacak, kreşe gitmeli mi?, Okul öncesi eğitim alabilir mi?, Bunu dert eden bir belediye olacağız biz. Bir duyurumuz oldu ve bunu özellikle annelerin çok beğendiğini görüyorum. Her doğum yapan anneye bir kart vereceğiz. Bebeği ile birlikte 4 yaşına kadar İstanbulu istediği gibi gezebilecek" diye belirtti.