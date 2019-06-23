Ekrem İmamoğlu: “Beni kutlayan sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibime teşekkür ediyorum”

Gayri resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde yaptığı konuşmada, “Ben milletimize ve demokrasi inancına inanıyorum. Beni kutlayan sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Seçim Koordinasyon Merkezinden ayrılarak Beylikdüzü’ne geçti. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’yla birlikte ilçedeki Cumhuriyet Meydanına gelerek, seçim otobüsünün üzerinden kutlama yapan vatandaşlara hitap etti. “Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor, herkesi kucaklamaya geldik”

Seçim otobüsünün üzerinde konuşan kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, “Barışmaya, uzlaşmaya, konuşmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik. Sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana ki, sevgi kazandı. Benim insanımı ben çok seviyorum, yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok, etnik kökeni yok, insan var insan. Biz insana saygıyla inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, gençleri için, bu şehrin vicdanı kadınları için, beyefendileri için, kısacası herkes için geldik. Yıkın bütün ön yargıları, zihninizdeki ön yargıları yıkın. Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu şehirde inançlara saygı için, insanlara sevgiyi, bu topraklarda derinliği hatırlatmaya geldik. Biz Mevlana’yı, Yunus Emre’yi Hacı Bektaşı Veli’yi hatırlatmaya geldik. Biz bu şehirde herkesin inancına saygı duyan, bu ülkenin, şehrin gelişmesi için aklı, bilimi tercih eden Alevi’si, Sünni’si yok herkesi kucaklamaya geldik” dedi.

“Ben bir projeyim, ben Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk Cumhuriyetinin bir projesiyim”

İstanbul’da gelecek inşa edeceklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok, biz bu şehirde Rum’u, Ermeni’si, Suryani’si, Yahudi’si herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum, geleceği inşa edeceğiz. Biz bu şehirde maneviyatını bilen, sahip çıkan, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan, ama yanı sıra her yerde tam bağımsız Türkiye diyen, biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz, ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız. İstanbullular, hepinize hepinizin huzurunda İstanbullu hemşehrilerime şunu söyleyeceğim, ben bu şehrin insanlarının yurdumun, güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum, ben bir projeyim, ben Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk Cumhuriyetinin bir projesiyim. Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Benim bu şehirde hepinize söz veriyorum, çocukların gençlerin Ekrem Ağabeyi olmaya geliyorum. Çok güzel işler başaracağız, bu şehirde bugün demokrasi tamir ettiniz, yaşa İstanbul. O bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Artık gülelim” diye konuştu.