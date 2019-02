EKREM İMAMOĞLU: BENİM ANKETİM YÜZÜMDE SAKLI

"KURALLARA UYMALARI KAYDIYLA HER VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ" İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın, “Halcileri günah keçisi ilan etmeyelim" sözlerinin sorulması üzerine, “Bunu kime söyledi bilmiyorum, bana söylemedi herhalde. Kabzımallar ya da pazardaki gariban esnafımız neredeyse terörist ilan edildi. Bu hoş bir durum değil. Bu iyi polis, kötü polis oyunu gibi geldi bana. Gıdanın, sağlıklı, verimli ve ucuz erişimi konusunda çalışma yapacağımızı anlatıyoruz zaten. Biz kabzımalımızın da, esnafımızın da yanındayız. Kurallara uymaları kaydıyla her vatandaşımızın yanındayız. Kurallara uyacağız. Kurallar nedir; bir gıdanın erişiminde, en doğru yöntemle üretilmesinde ya da satışı yaparken üzerine koyacağı kar miktarının makul ve insanların cebini yakmayacak olmasına varıncaya kadar ilgili olmaktan bahsediyoruz. 16 milyon insanın yaşadığı bir kentin yönetimine talipsiniz. Bu aslında Sayın Yıldırım ile ilgili duyarsızlık, ilgisizlik ve olaylara hakim olmama konusundaki bir ortamı gösteriyor. İşsizlere dönük söylediği söz gibi ya da kabzımallara söylediği gibi. Günah keçisi ilan etmemeliyiz. Edenlere sorsun o zaman" şeklinde konuştu.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Diğerlerinin yüzüne baksınlar bu arada, ikisini kıyaslasınlar. Benim anketim yüzümde saklı" dedi. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti. İmamoğlu ziyareti öncesinde gazetecilere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

" GÜLER YÜZÜMÜZÜ GÖRDÜKLERİ HER AN BİLSİNLER Kİ ANKETLER ÇOK İYİ GİDİYOR"

31 Mart seçimleri için partisinin kendisi için yaptırdığı anketlere de değinen Ekrem İmamoğlu, "Biz anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamıyoruz. Yüzümüzden belli olacak anketin ne olduğu. Şu an yüzümü gören, anketin nasıl bir anket olduğunu anlar. Çok rakamlarla işimiz yok. Vatandaşlarla buluşacağız, konuşacağız. Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Diğerlerinin yüzüne baksınlar bu arada, ikisini kıyaslasınlar. Benim anketim yüzümde saklı" diye konuştu.

