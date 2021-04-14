Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşü sırasında İmamoğlu'na, İstanbul'a ziyarete gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti. Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, devam eden çalışmalar ile ilgili İmamoğlu'na bilgi verdi. Daha sonra İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNİN YILDÖNÜMÜNDE BİR BÖLÜMÜ AÇILACAK"

Test sürüşü sırasında konuşan İmamoğlu, “Aslında bir avantajı şu, bu yıl içinde 3 durağı kapsayan bir bölümünü açmış olacağız. Tabii bu hattımız, Ataköy'den başlıyor ve İkitelli'ye kadar önemli bir hattımız. Günde 500 bin yolcu hedefliyoruz burada. Ve bu hat aynı zamanda birçok hattı kesiyor. En başta Marmaray'la birleşiyor Ataköy'den. M3 hattındayız, artı metrobüs, Kirazlı-Halkalı hattımız var, Mahmutbey-Esenyurt… Böyle birçok hattı da içine alan Güney-Kuzey hattında, İstanbul'un birçok hattını kesen önemli bir hat. İyi ilerliyor, arkadaşlarımız sıkı değişimler yaptı. Keyifli bir hattımız. Yük alan bir hattımız olacak. Başta Küçükçekmece en kalabalık yerlerden biri. Aynı zamanda basın ekspres yolundaki aktif ticari aksın da yükünü alan bir hat olduğu için, Bakırköy'den, Bahçelievler'den, Bağcılar'dan Başakşehir'e kadar çok yoğun bir nüfusu kapsayan bir hattımız. İnşallah en yakın zamanda burayı İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz. Kısmi açılmalara karar vermemiz, bitmiş bölümleri açmakla o bölümde bile trafiğin hafiflemesini sağlamak bizim için çok kıymetli. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilk test sürüşünü yapıyoruz. Biliyorum ki Belediye Başkanımızın da Adana'da yoğun bir metro hazırlığı var. Dolayısıyla bu keyfi beraber tadalım istedik. Hattımızı Mayıs sonunda açıyoruz. 29 Mayıs İstanbul'un fethinin yıldönümünde ilk üç duraklık bu bölümü de İstanbullulara açmış olacağız" dedi.