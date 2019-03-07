Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde 3 farklı noktanın açılışını yaptı

İSTANBUL, (DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Güler yüzlü insanlar olalım onun için de güler yüzlü yöneticiler seçelim” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Seçimleri kapsamında mevcut belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü ilçesinde yapımı tamamlanan Hasan Doğan Stadı ve Sosyal Yaşam Alanı, Fakir Baykurt Kütüphanesi ve Kavaklı Sağlık ve Yaşam Alanı’nın açılışlarını sırasıyla gerçekleştirdi. Hasan Doğan Stadı’nın açılışına İmamoğlu’nun yanı sıra sanatçı Çılgın Sedat ve çok sayıda vatandaş katıldı. “AMATÖRE DAİR EN NİTELİKLİ FUTBOL SAHASINA DÖNÜŞTÜ” Hasan Doğan Stadı ve Sosyal Yaşam Alanıaçılışını yapan Ekrem İmamoğlu, “Güzel gençlerimize Beylikdüzü’nde bu stadı hizmete açmanın, zaten sezon başından beri hizmeti vermeye başlamıştı. Tepeden tırnağa koltuk düzeni ile çok çağdaş bir stada dönüşen sadece stat değil fonksiyon olarak hemen okulların karşısında çok özel bir kütüphanesi olan aynı zamanda aile hekimliğime merkezine tahsis edilen alanıyla Kavaklı’nın bir merkezi haline gelecek. Orada evet futbol maçları oynanacak ama onun ötesinde halkın spor yapma imkanı sağlanacak, saha vatandaşa da açık olacak. Belki de İstanbul’un en nitelikli alanı oluşmuş oldu. Ciddi emek verildi buraya. Ve İstanbul’un ve belki de amatöre dair ben demiyorum bunu kulüpler söylüyor. En nitelikli futbol sahasına dönüştü. Etrafının okullarla donanımlı olması, yine kültüre kütüphanesi ve diğer unsurlularıyla hizmet edecek olması merkez kavramı adına da değerli bir buluşma yeri. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN, BİZE MUTLULUK, REFAH, HUZUR GETİRSİN” Beylikdüzü’nde önemli işler başardığını dile getiren İmamoğlu, “İstanbul’un başka yerlerinde kendimi anlatıyorum. Diyorum ki ben çok çalışkanım vatandaşın arasından çıkmam. Ben bu cümleleri burada kursam bana gülersiniz çünkü siz benim hemşerimsiniz yani benim size kendimi anlatmama gerek yok. Ama şunu söyleyeceğim şimdi bazı yaptığımız işlere kılıf bulmaya çalışıyorlar. Karalama politikası yapmaya çalışıyorlar. Efendim neymiş yaşam vadisi zaten varmış. Ya vardı da biz mi oynamıyorduk orada? Ya da bu çocuklar mı koşmuyordu neredeydi? Hayal miydi? Yani anlamış değilim. Yaşam vadisi, stadı, sahili, parkları çok daha iyisini yapacağız. İstanbul’un ve Türkiye’nin huzura ihtiyacı var. Bugün Regaip Kandili. Kandilimiz mübarek olsun. İnşallah bize mutluluk, refah, huzur getirsin. 3 aylarımız mübarek olsun. Bu ülke için İslam coğrafyası için ve de dünya için dua edelim. İnsanlık için dua edelim. Kavganın, gürültünün, ayrışmanın değil buluşmanın birleşmenin ve birbirine sarılarak millet olmanın en güzel duygularının yaşandığı günlere kavuşalım hep birlikte. Tabi aynı zamanda gülen güler yüzlü insanlar olalım. Onun olması için de güler yüzlü yöneticiler seçelim” ifadelerine yer verdi.