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EKREM İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU(aktüel görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 01:28 | Son Güncelleme

* Ekrem İmamoğlu, YSK'nın seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde basın açıklaması yaptı.

* Ekrem İmamoğlu, YSK'nın seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde basın açıklaması yaptı. İmamoğlu, "İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir" dedi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)
Ekrem İmamoğlu, YSK'nın seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde binlerce vatandaşa açıklamalarda bulundu.

"ANAMIN AK SÜTÜ KADAR HELAL OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Demokrasi için mücadele edecek 82 milyon olduğu söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Ben YSK'yı kınıyorum. Yüksek seçim kurulu karar açıklıyor, sandık kurullarına yapılan olağanüstü kurula göre seçimi iptal etmiş. Geçen sene aynı kurullarla Cumhurbaşkanı seçti, referandum yaptık, Anayasa değişti, o zaman Anayasa da, Cumhurbaşkanlığı seçimi de şaibelidir. Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız, bizim İstanbul seçimlerini anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum" diye konuştu.

"SÜRECİ EN SAĞLIKLI ŞEKİLDE YÖNETMEYE KARARLIYIZ"
İmamoğlu, “Ben inanıyorum ki toplumun tamamının vicdanı bizimle. Bütün Türkiye'nin, vatanın her yerinden, 81 ilinden, Doğusundan, Güneydoğusundan, Doğu Anadolusundan Karadenizi'ne kısacası bütün Türkiye'nin vicdanı ve adalet duygusu bizimle beraber. Süreci en sağlıklı şekilde yönetmeye kararlıyız. İstanbul'un her yerinde insanlarımız bir an için kaygı duymuş olabilirler. Bir an için umutsuz olabilirler. Sultanbeyli'den geliyorum. O mahallede gözyaşı döken genç kızlarımız genç erkeklerimiz vardı. Ağlıyorlardı. Ağlamasınlar. Silsinler gözyaşlarını. Buradayız, hep beraber çalışacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yaşam Vadisine gelen vatandaşlardan detaylar
-İmamoğlu'nun konuşması

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