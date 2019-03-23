Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde çocuklarla buluştu

Ümit UZUN-Harun UYANIK- İstanbul DHA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde düzenlenen 'Bahar Şenlikleri' etkinliğinde çocuklarla buluştu. İmamoğlu, kendisine 'Ekrem abi' diye seslenen çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra bale gösterisini izledi. Gösteri sonrası konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Dünyanın en güzel şeyi çocuklarında sizi sevmesi herhalde. Hayatımda bu kadar beslendiğim bir başka sevgi olmadı. İnanılmaz bir şey. Bu kadar sıcak, içten, karşılıksız. Hatta içine bazen özledim deyip, gözyaşı bile katıyorlar ya, inanılmaz. Bu kadar bağ kurmuş olmak. Yani bazılarıyla biz mi büyüdük, onlar mı büyüdü karıştık valla birbirine. İnanılmaz keyifli. Allah'ım bütün dünyadaki çocukları korusun. Hiçbir çocuk dünyada savaşın, zulmün kıskacına tutulmasın, dünyaya tutunsun, güzel yetişsin. Çocuğun güzelliğinin, sıcaklığının, gerçekten ırkı mı olur Allah aşkına, dini mi olur? Yok yani. Çocuk. Kurban olayım" dedi.