EKREM İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE İFTAR YAPTI

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde 15 bin kişiyle iftar yaptı. Ekrem İmamoğlu, ''Birlik ve beraberlik şehrimiz ve ülkemiz adına çok önemli. Ramazan uzlaşma, barışma ve aydınlanma ayı'' dedi.

Beylikdüzü Belediyesi 15 bin vatandaşı Kadir Gecesi hayırlı iftar sofrasında bir araya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İmamoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

''BİR VE BİRLİKTE OLMANIN TADINA VARACAĞIZ''

İftara gelen vatandaşlardan Fatma Dilkan, böyle bir iftar programı düzenlendiği için mutlu olduklarını ifade ederek Ekrem İmamoğlu’nu görmek için sabırsızlandıklarını söyledi. 15 bin kişilik iftar programının çok iyi hazırlandığını vurgulayan Nil Esen, bütün emeklerin boşa çıkmamasını dile getirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise 6 yıl önce bu iftar sofralarını Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde başlatıldığını hatırlatarak, ''Her yıl Kadir Gecesi’nde olduğu gibi bu akşam soframızda Ramazan Ayı’nın ve bu mübarek günün maneviyatını ve hep beraber paylaşacağız. Bir ve birlikte olmanın tadına varacağız.'' diye konuştu.