Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde toplanan kalabalığa seslendi 

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) RESMİ olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde toplanan kalabalığa seslendi. İmamoğlu, "Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibimize teşekkür ediyorum. Toplumu kucaklaştıracağız, her şeye rağmen bunu başaracağız" dedi.

"ATATÜRK CUMHURİYETİNİN BİR PROJESİYİM"

"Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok, biz bu şehirde Rum'u, Ermeni'si, Süryani'si, Yahudi'si herkesi kucaklayacağız" diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti.

"Biz bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum, geleceği inşa edeceğiz. Biz bu şehirde maneviyatını bilen, sahip çıkan, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan, ama yanı sıra her yerde tam bağımsız Türkiye diyen, biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz, ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız. İstanbullular, hepinize hepinizin huzurunda İstanbullu hemşerilerime şunu söyleyeceğim, ben bu şehrin insanlarının yurdumun, güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum, ben bir projeyim, ben Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk Cumhuriyetinin bir projesiyim. Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Benim bu şehirde hepinize söz veriyorum, çocukların gençlerin Ekrem Ağabeyi olmaya geliyorum. Çok güzel işler başaracağız, bu şehirde bugün demokrasi tamir ettiniz, yaşa İstanbul. O bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Artık gülelim"