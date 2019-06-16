HABER

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 05:55 | Son Güncelleme

Uzun yıllar sonra Türkiye’ye en kritik siyasi karşılaşmasına tanık olacak. İstanbul Belediye Başkanlığı için tekrarlanan seçimde yeniden yarışacak olan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ortak bir canlı yayında soruları yanıtlayacak İstanbul için projelerini paylaşacaklar. Peki Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Sadece 1 hafta kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için nefesler tutuldu. Son yılların en tartışma yaratan seçimi için adaylar son düzlüğe giriyor. Bu son düzlükte de son yıllarda görülmemiş bir şey gerçekleşecek ve bir Ak Parti adayı ile CHP adayı ortak bir canlı yayın gerçekleştirecek. Peki bu akşam yapılacak olan Ekrem İmamoğlu - Binali yıldırım canlı yayını saat kaçta başlayacak ve nasıl izlenebilecek?

EKREM İMAMOĞLU - BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYINI SAAT KAÇTA?

Sadece İstanbulluların değil tüm Türkiye’nin merakla beklediği ortak canlı yayın bu akşam gerçekleştirilecek. Siyasilerin merakla beklenen soruları nasıl cevaplayacaklarını izlemek isteyen vatandaşlar canlı yayının saat kaçta başlayacağını ve yayını nasıl izleyebileceklerini merak ediyorlar. İşte madde madde Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını ile ilgili detaylar...

  1. Yayın Saati: 21.00

  2. Canlı yayın tüm kanallara açık olarak verilecek. İsteyen kanallar yayını izleyicilerine aktaracaklar.

  3. CNN Türk, NTV, Beyaz TV, A Haber, Kanal 360, Kanal 24 kanallarının yayın akışında ortak canlı yayın ismiyle belirtilmekte; Haber Türk ve TRT Haber’in yayın akışlarında ise ortak canlı yayının saatinde Özel Yayın ifadesinin yer aldığı görülmektedir.

  4. Yayının moderatörü olan İsmail Küçükkaya adaylara eişt sayıda soru soracak ve eşit süre verecek.

  5. Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden yapılacak.
PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar
Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu binali yıldırım ortak canlı yayın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar

Uzun Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için zengin ve anlamlı uzun mesajlar

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Muhtarlık kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.