Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Sadece 1 hafta kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için nefesler tutuldu. Son yılların en tartışma yaratan seçimi için adaylar son düzlüğe giriyor. Bu son düzlükte de son yıllarda görülmemiş bir şey gerçekleşecek ve bir Ak Parti adayı ile CHP adayı ortak bir canlı yayın gerçekleştirecek. Peki bu akşam yapılacak olan Ekrem İmamoğlu - Binali yıldırım canlı yayını saat kaçta başlayacak ve nasıl izlenebilecek?

EKREM İMAMOĞLU - BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYINI SAAT KAÇTA?

Sadece İstanbulluların değil tüm Türkiye’nin merakla beklediği ortak canlı yayın bu akşam gerçekleştirilecek. Siyasilerin merakla beklenen soruları nasıl cevaplayacaklarını izlemek isteyen vatandaşlar canlı yayının saat kaçta başlayacağını ve yayını nasıl izleyebileceklerini merak ediyorlar. İşte madde madde Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını ile ilgili detaylar...