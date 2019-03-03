HABER

Ekrem İmamoğlu: “Bir kişinin talimatıyla şehri yönetme devri bitmiştir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 13:09 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bir kişinin talimatıyla şehir yönetilmez, 16 milyon insanın talimatıyla şehir yönetilir.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bir kişinin talimatıyla şehir yönetilmez, 16 milyon insanın talimatıyla şehir yönetilir. Dolayısıyla bir kişinin talimatıyla şehri yönetecek insanların devri bitmiştir. 16 milyon insanın talimatıyla şehri yönetecek bir belediye başkanı geliyor” dedi.
31 Mart yerel seçim çalışmalarına Silivri’de devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah kahvaltısında sivil toplum kuruluşları (STK), meslek odaları ve muhtarlarla bir araya geldi. Salona girişinde alkışlarla karşılanan İmamoğlu, masaları gezip vatandaşları tek tek selamlayarak sohbet etti. Katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, çözüm önerilerini sıralayarak seçimde destek istedi.
İmamoğlu, “Türkiye’ye yön verecek bu seçimde oy verirken dikkat edeceksiniz. Burada atacağınız oyun değeri, Hakkari, Rize, Sinop’ta, Edirne’de, Çankırı’da anlaşılacak. Dolayısıyla İstanbul’daki yerel seçimdeki yeni anlayış 21. yüzyıla dönük anlayış, yeni nesil belediyecilik varlığı Türkiye’ye moral verecek. Vatandaş diyecek ki, oh be ben değerliyim artık, benim söylediğim sözün karşılığı var. 16 milyon insanın sesi benim için önemli. Bir kişinin sesi değil. Bir kişinin talimatıyla şehir yönetilmez, 16 milyon insanın talimatıyla şehir yönetilir. Dolayısıyla bir kişinin talimatıyla şehri yönetecek insanların devri bitmiştir. 16 milyon insanın talimatıyla şehri yönetecek bir belediye başkanı geliyor” dedi.

“Silivri bizim için gözbebeği”
Silivri’nin tarımda öneminden bahseden İmamoğlu, “Kentin vahşi büyümesi, şehrin adaletinin ne yazık ki iyi kullanılmaması ve de hani bir virüs gibi yapılaşmanın İstanbul’u aşırı bir şekilde büyüttüğü bir ortamda aslında Silivri gibi birçok ilçemizin kıymetini daha da artırmıştır. Topraklarımızda binalar yapılsın diye değil, bu güzel toprakların yakın coğrafyadaki 16 milyon insanın yaşadığı bir şehirdeki bu güzel toprakların daha sağlıklı, verimli ve doğal şekilde kullanılacağı yönünde önemi artmıştır. Dünya tarıma, doğallığa ve güzelliğe aç. Silivri’nin korunarak büyütülmesi, geleceğine farklı ışıklar tutulması gerektiği bir konumundayız. Bizim bu güzel toprakları beslememiz, tarıma yönelik gelişmede özellikle İstanbul’da belirlediğimiz 150 mahallemizin, eski adıyla köylerimizin verimli bir şekilde İstanbul’a hizmet etmesini sağlamalıyız. Bu ilçeyi çok daha ileriye taşıyacak. Kendi ölçeğinde bunu yapmaya çalışan Silivri’nin İstanbul’daki rolünü oturttuğumuzda bambaşka bir yere taşıyacak. Biz İstanbul’un 5-6 ilçesini, 150 mahallesini kimi zaman hayvancılıkta, kimi zaman tarımda, kimi zaman turizmde başka öncelikleriyle değerli noktalara oturtacağız. İstanbul’un gözünün önüne başka değerleri servis etmiş olacağız. Silivri bizim için göz bebeği, Silivri bizim için talan edilecek bir yer değil. Burası bizim için milyonlarca insanın taşınacağı yer değil. Burayı korumamız lazım. Sadece kendi ilçelerimiz değil, yakın coğrafyadaki illeri koruyacak bir anlayış gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladıBakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı
İYİ Partili belediye başkanı kendisine soru soran vatandaşı fırçaladıİYİ Partili belediye başkanı kendisine soru soran vatandaşı fırçaladı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.