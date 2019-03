Ekrem İmamoğlu: “Biz partizanlığı bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız”

“Sevgi ve saygının, güzel dilin var olacağı bir İstanbul’u size müjdelemek istiyorum”

Belediye başkanının güler yüzlü olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, “Nefretle yol yürüyen insanlar, nefret duygusunu konuşan insanlar zayıf insanlardır. Ben gücünü toplumdan alan ve toplumun her ferdini seven bir insan olarak sizin gücünüzle güçlü bir insan olacağım. Her birinizden elde edeceğim duygularla hepinizi seveceğim. Sevgi ve saygının, hürmetin, ahlakın, vicdanın, eşitliğin, barışın güzel dilin var olacağı bir İstanbul size müjdelemek istiyorum, nefretin değil” diye konuştu.

“Biz partizanlığı bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız”

“Her milli bayramda benim gözlerim doluyor, inanıyorum ki sizlerin de gözleri doluyor” diyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, “Milli duyguların partisi olmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün de partisi olmaz, bu ülkenin tarihinin de partisi olmaz. Siyasallaşmanın, partizanlığın hiçbir anlamı yok. Bu memleket bizim lafta olmaz. Gönül işi belediyecilik lafta olmaz. Biz partizanlığı da bu memleketin belediyelerinden söküp atacağız, herkes bizim kardeşim” şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Maltepe’deki programın ardından Kartal Yakacık’ta seçmenlerle bir araya geldi. Kavga ve polemiklerden uzak bir seçim çalışması yürüttüğünü ifade eden İmamoğlu, vatandaşlardan destek istedi.